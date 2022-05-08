台東知本樂山「天山農場」咖啡園，2016年遭尼伯特颱風催毀殆盡，農民張甲長轉作「台東7號」金針現在正盛開，滿園金色花海令人忘憂，今年更新增鋼琴造型的裝置藝術，吸引網紅、網美拍照打卡，成為台東最新花海祕境。

台東縣太麻里鄉的高山金針花要7、8月才盛開，然而卑南鄉知本樂山「天山農場」，面積3.7公頃的金針花海已經占據了整座山頭，置身於金黃色的花毯間，令人忘憂。

農場負責人張甲長更利用去年疫情擴大沒有客人上山期間，與家裡的年輕人四處考察後，打造了1座白色鋼琴裝置藝術，網美說，在一片金黃的花海中擺出彈鋼琴的姿勢拍美照，毫無違和感。

張甲長表示，當地原本是種咖啡，2016年前尼伯特颱風帶來毀滅性災害，農場一片荒蕪，2019年起接受台東區農改場輔導，技轉新品種台東7號金針，成為台東第1個產銷履歷金針農戶，目前開好開滿，歡迎大家來賞花。

農糧署東區分署指出，「台東7號」為台東區農業改良場命名，顏色橙黃鮮豔、耐保存，花蕾適合無硫加工，沒有湯色變黑及二氧化硫超量問題，口感鮮甜，乾製品更帶有暖暖陽光的香味，因而有「陽光金針」之稱。此外，「台東7號」產期與高山金針錯開，有利於改善花期缺工採摘鮮蕾、及避開颱風豪雨等天然災害的問題。

農糧署東區分署表示，金針花有東方「母親花」之稱，「台東7號」花期在4月底開始盛大開放，此時正好遇上母親節，十分應景，邀請大家做好防疫措施下，徜徉滿園金針花海中，來趟「忘憂」之旅。