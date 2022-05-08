房價飆漲，不少人羨慕可以抽中社會住宅的「天選之人」，一名網友分享自己抽中的台北市社會住宅，並公布實際開銷指出，16坪大的套房，有1房1廳1衛還有陽台，月租竟5千元有找，超優質內裝曝光後，更讓一堆人讚爆。

這名網友在網路論壇《Dcard》開箱自己住的社會住宅表示，他是以台北市民身分候補到興隆D2社會住宅，在社宅裡算是最先釋出的一批，房子格局為1房1廳1衛，還有陽台，一個月的租金為4800元，他還強調「只要你符合資格，租金就是這麼便宜」。

網友PO出多張布置好的室內成品照，讓眾人羨慕。 (圖/截自Dcard)

原PO提醒，要注意社宅在簽約點交時，全部都是空屋，除了衛浴設備及一個系統櫃（含電磁爐組）以外都是空的，因此包括冷氣、洗衣機等必備民生電器都是自己要購買的，且因為社宅規定不能裝潢，所以只能添設傢俱。

原PO列出他入住後的實際花費指出，家電類包括購買冷氣2台、滾筒式洗脫烘洗衣機、小冰箱、45吋連網顯示器共花了73800元；傢俱類包括書桌、椅子、沙發、餐桌、電視櫃、地毯共約28200元；此外，水電瓦斯帳單自付。

他並PO出多張布置好的室內成品照，看起來明亮、舒適，貼文曝光後讓一堆人覺得超划算，網友紛紛回應「看起來好讚！」、「我覺得家電是小事，門檻也不算高，以在外租屋來算，要有這房型2萬以上跑不掉，家電費用一年內就回本，根本賺到」、「一個人住這樣很大」、「有考慮合租嗎」、「根本沒成本啊，超級划算，省到爆好嗎」。

還有網友指出，以這樣的條件在台北市，便宜一點的一個月房租15000元，相較於4800元，等於一個月省了1萬，一年12萬、三年36萬、六年72萬，扣掉家電、傢俱其實還是划得來，而且格局是千載難逢的正方形，更不用說採光了。