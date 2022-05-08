統一獅隊本周與中信兄弟3連戰，在比賽中喊暫停、換投時都不見外籍投手教練納瓦諾，總教練林岳平8日賽後透露，納瓦諾由於身體不適，已生病住院3天，因此本周牛棚調度由羅錦龍暫代，他自己有時也會上場喊讚停安撫投手。

今天獅隊8局下江承峰續投，1出局後他保送許基宏，再被詹子賢敲出二壘安打，不過許基宏試圖搶攻本壘遭到觸殺出局，2出局後獅隊決定換上陳韻文，當時就是由羅錦龍上場換投。

9局下陳韻文續投，1出局後他被王威晨敲內野安打，再保送代打的周思齊，此時「餅總」親自上場喊暫停安撫投手，最後他順利守住滿壘局面，讓獅隊以4比3險勝，也中止3連敗。

「餅總」賽後表示，由於納瓦諾生病住院，因此牛棚調度暫時交由羅錦龍負責，「這幾天先讓他調養，他已經住院3天了，要明天才會知道確切病因。」至於他9局上場跟陳韻文講什麼？林岳平說：「因為今天雙方打得激烈，就看誰在堅持的時候能守住，那時就是叫投手冷靜下來，1個1個出局數抓下來。」