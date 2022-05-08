臉書有51萬粉絲的韓籍美妝網紅金老佛爺，4月下旬發文表示想趁子女停課在家訂飯店遊玩，遭到外界抨擊；事隔不到半個月，金老佛爺今（8日）透露老公、小孩都染疫，讓她哭笑不得地表示是「特別堅強母親節」。

金老佛爺稍早之前在臉書表示，丈夫因喉嚨癢而分房睡，過2天快篩陽性，同天小孩也出現發高燒39度的症狀，雖然快篩結果為陰性，但隔日就變成陽性，老公帶著2個孩子拿著陽性的快篩去醫院PCR，最終結果也為陽性，便領藥回家。

金老佛爺轉述老公、孩子們的染疫狀況：「他說睡著會一直冒汗，睡覺起來全身都很濕，孩子們也發高燒真的很辛苦，都沙啞咳嗽，平常都不愛蓋被子的孩子們，都覺得很冷」所幸兒女們發燒一兩天就好轉，才能鬆一口氣，而她也天天快篩，幸好都是陰性，忍不住開玩笑：「今年真的度過了1個顧3個，全家隔離讓我來照顧的，特別堅強母親節。」

事實上，金老佛爺當時被外界批評小孩停課並非可以出門玩，緊急澄清那些玩樂的照片是之前拍的，並PO文致歉：「可能我一開始沒有講清楚讓寶貝們誤會，出去玩的照片是之前就拍的啦，我十分瞭解寶貝們的疑慮，我們不會故意去讓別人危險的事情。」