期待已久的《捍衛戰士2：獨行俠》(Top Gun: Maverick)將於本月下旬上映，日前已在加州聖地牙哥港口的中途島號航艦博物館(USS Midway Museum)，舉行別開生面的首映會。雖然這部電影大部分的飛機都是真實存在的，但仍然安排了一架帶有科幻風格的「暗星號」(Darkstar) 高超音速飛機穿插其中，雖是虛構飛機，但是劇組不含糊，還特別請到著名的「臭鼬工作室」(Skunk Works)來協助設計，使得它可能具有某種程度的現實參考水準，特別是臭鼬工作室正在負責設計「黑鳥之子」SR-72高速偵察機。

洛馬發表的SR-72「黑鳥之子」概念圖，與暗星號頗為相似。(圖/洛克希德馬丁)

暗星號(左)的座艙罩放下後，沒有前方視野，與洛馬X-59靜音超音速飛機相同。(圖/LadyGaGa Youtube、洛克希德馬丁)

The story with full quotes from Jerry Bruckheimer and Top Gun director Joe Kosinski is up now: https://t.co/TRTjMdp92g — Alex Hollings (@AlexHollings52) May 3, 2022

航空媒體Sandboxx新聞報導，捍衛戰士2的製片人布魯克海默（Jack Bruckheimer）及表示，暗星號確實不是一架真正的飛機，但它看起來很真實，以至中國大陸曾經調整了間諜衛星的軌道，就特別飛過暗星號的全尺寸模型所在地。

Lady Gaga - Hold My Hand (From “Top Gun: Maverick”)

布魯克海默說，「這故事聽起來不可思議，但卻是美國海軍告訴我們的。」

會有這樣子的效果，是因為暗星號是由「臭鼬工作室」來設計，懂航空歷史的人都知道，「臭鼬工作室」是洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)旗下著名的航空設計團隊，以大膽、創新、前衛而聞名。包括U-2「蛟龍夫人」(Dragon Lady)、SR-71「黑鳥」(Blackbird)，以及世界首款匿蹤隱形戰機F-117A「夜鷹」(Night Hawk)都是該團隊的作品。

10年前，美國空軍提出SR-71黑鳥的後繼者，即SR-72超高速偵察機計畫，俗稱「黑鳥之子」，並且提出了一系列的概念圖。在《捍衛戰士2：獨行俠》所出現的暗星號，與黑鳥之子的概念圖有相當多類似之處，這可能並非偶然。

最近，Lady Gaga發表了她為電影所製作的主題曲，MV畫面中出現更清楚的暗星號前視圖，以及一張暗星號與川崎重型摩托車的劇照，可發現飛機前端相當尖銳，而且座艙只有側向舷窗，沒有正前方的視野。顯然這是考量為了隔耐高速飛行與空氣劇烈摩擦產生的高溫而設計，但如此一來，飛機的前方視野只能依靠即時攝影機來提供。這樣的設計不是胡亂做的，洛馬公司(又是他們)日前發表的X-59高速靜音飛機( QueSST )，就採取無前視航窗的座艙罩。

電影《機戰未來》虛構的F/A-37戰機，在林肯號上取景，曾引起話題。(圖/哥倫比亞電影公司)

科幻影集《世紀特戰隊》的SA-43鎚頭鯊戰機，曾迷惑了俄羅斯情報部門。(圖/theaviationgeekclub)

回顧歷史，這並不是第一起因為電影道具過於逼真而引起軍方關注的例子，比如2005年的科幻片《機戰未來》(Stealth)，電影虛構的F/A-37鷹爪式(Talon)在真實的林肯號航空母艦上取景，也曾一度引起各界議論，以為這是美國海軍最新的艦載匿蹤戰機；更早之前，1995年的美國科幻影集《世紀特戰隊》(Space above and beyond)，其中美國陸戰隊的太空戰機SA-43 「鎚頭鯊」(Hammerhead)雖然外型怪異，但等比例模型上貼滿美國軍徽與陸戰隊的標示，讓俄羅斯情報部門誤以為是真實的美軍新戰機。