俄總統普丁( Vladimir Putin )的健康狀況向來是外界注目的焦點，每每現身一舉一動總能引起熱議。先前才因與國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）會談中，出現手抖、抽動等無精打采樣，還有傳言稱普丁密會癌症醫師至少35次，即使克宮屢次駁斥總統健康下滑，還是讓一些人好奇，「若這位政治強人不幸離世，後續繼任的官員誰的機會最大呢？」

綜合外媒報導，現年69歲的普丁已經掌權俄羅斯長達20年之久，正是因為巧妙的修法，使他能稱霸克宮多時，推測至少可以做到2036年。

由於普丁尚未公開繼承人選，根據俄羅斯憲法規定，若領導人突然辭世，短時間總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）將無條件接任，接下來3個月內必須舉行大選。牛津布魯克斯大學 (Oxford Brookes University Headington Campus)政治學者莎拉·惠特莫爾（Sarah Whitmore）表示，「最有可能的人選應該是國防部長蕭依古，也可是一些無名小卒，端看普丁踏入政壇就是個例子。」

最佳人選除了忠誠度滿分的蕭依古，她還提到另一位前蘇聯國家安全委員會（KGB）局長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）。

「我懷疑，不管普丁有沒有生病，不會有人知道真相。」報導舉前蘇聯領導人布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）為例，掌權期間就已經病的不情，對外卻矢口否認，直到1982年死於白血病仍守著大權。