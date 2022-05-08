汽車遭天坑吞噬 「直挺挺」沉沒。（翻攝自爆廢公社公開版）

25年前電影「鐵拿尼號」船身沒入海中的場景深植人心，如今有男子也在臉書分享1部「陸上版鐵達尼號」場景，某停車區域出現天坑，有輛汽車慘遭天坑吞噬，該車還「直挺挺」的沉入水中，最後還冒出氣泡，驚悚的畫面也嚇翻網友「突然慶幸住在高雄的我，馬路頂多只吞一半」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段26秒影片，影片中在某停車場有輛汽車慘遭天坑吞噬，緩緩的沒入水中，還可以看到該車有如鐵達尼號「直挺挺」的向下沉，直到車尾逐漸消失水面，天坑內也不斷冒出氣泡翻攪，直到水面平靜下來，驚悚的畫面也讓原PO在貼文寫下「陸上版的鐵達尼號」。

有輛汽車被天坑吞是沒入水中，最後來冒出大量氣泡，讓網友嚇歪「什麼坑這麼深」。（翻攝自爆廢公社公開版）

影片一出，網友驚呆紛紛留言表示，「有點扯的深度」、「恐怖」、「好浪漫的下沉」、「一點痕跡都沒有」、「直接下地下停車場」、「什麼坑這麼深」、「最後冒泡泡有點可愛」、「船過水無痕」、「豆腐施工品質」、「突然慶幸住在高雄的我，馬路頂多只吞一半」。

由於原PO在貼文有註明影片中「無人身亡」，但是網友看到該車輛，車尾燈還亮著，質疑原PO「有亮第三剎車燈就代表裡面有人，裡面的人有怎樣嗎？」、「車裡有人嗎？我怎麼感覺煞車燈在亮？」、「燈還亮著，確定無人傷亡？」、「裡面有人？不然煞車燈怎麼亮的」、「看那煞車燈人應該沒出來」。