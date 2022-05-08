統一獅隊8日以4比3逆轉擊敗中信兄弟，中止近期3連敗，其中致勝功臣就是9局上棒打兄弟終結者李振昌、敲出逆轉2分打點安打的羅暐捷，賽後談到那次關鍵一擊，他表示，自己只是想辦法把球打進場內，「其實前2球miss掉後，腳就有點在抖，叫它不要抖還是一直抖，後來轉念專注在眼前，保持一樣想法才能有機會。」

先發投手羅昂前2局各掉1分，也讓獅隊陷入落後，不過4局上林子豪先敲出2分炮追平，平手局面到了8局下再起變化，李聖裕從陳韻文手中敲出帶有1分打點安打，9局上獅隊最後反攻機會，2出局滿壘時，比賽後段上場守備的羅暐捷，從李振昌手中敲出致勝安打。

能夠突破兄弟終結者，羅暐捷透露，6日同樣面對李振昌遭到三振，當時就覺得他球的尾勁比之前好很多，今天上場前，獅隊該局2個出局數都是遭到三振，他心想一定要碰到球才有機會送回跑者，「自己沒有預測什麼結果，只是想把球打進場內，有機會讓戰局翻轉。」

9局2出局後敲安，羅暐捷坦言心情輕鬆許多，他透露，當時站上打擊區時，心想不要浪費前2球，因為投手會想要搶好球數，沒想到錯過前2球，自己的腳卻也在此時發抖了起來，「我叫它不要抖還是一直抖，阻止不了它，所以轉念還是要專注在眼前，不要被影響，保持一樣的想法才能有機會。」

近期獅隊傷兵頻傳，也讓「小獅群」必須頂上前線，羅暐捷透露一開始給自己太大壓力，希望能夠頂住球隊，沒想到沒表現後反而會懷疑自己，壓力也越來越大，後來客場比賽的室友陳傑憲開導，現在打起球來沒有太多壓力，反而更能表現出來。

羅暐捷笑著說：「跟傑憲睡每天都會聊天，他說，現在的情況沒有其他人能頂替我們了，就照自己的方式去打，讓球隊能運作下去就好。」他也透露，陳傑憲近期打左投有所突破，關鍵就是從觀看日職賽後精華找到感覺，「他日本左投很快，打者也可以掌握，所以我就慢慢跟著他一起看，找到打左投的感覺。」