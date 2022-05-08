國內疫情升溫，民眾排隊搶買快篩，許多藥局外面從早到晚都是大排長龍。但臉書粉專「Mr.柯學先生」近日卻製作哏圖嘲諷民眾排隊快篩，引發爭議。資深媒體人黃揚明透露，這個粉專隸屬於民進黨英系某立委陣營，是網軍產業鏈的一環，並奉勸對方，「夜路走多，會遇到鬼的，請好自為之」。

「Mr.柯學先生」7日在臉書粉專PO出一張照片，指台灣人可以花60小時排一蘭拉麵；花一下午買電信499吃到飽；忍受烈日豔陽排知名蛋黃酥，卻不能忍受排隊買快篩試劑，「該怎麼說你好呢？」

對此，黃揚明今天(8日)在臉書上發文指出，「Mr.柯學先生」這個匿名側翼網軍，前身是「金孫功德院」，在2019年民進黨總統黨內初選期間成立，把當時參與黨內初選的副總統賴清德打成中共同路人、台獨金孫，成功達成任務後，於同年7月轉型成為現在的名稱，改將目標對準柯文哲。

黃揚明表示，「我聽聞，這個粉專隸屬於民進黨英系某立委陣營，就是網軍產業鏈的一環。」接著，他也奉勸對方，「夜路走多，會遇到鬼的。請好自為之。」

網友們也留言回應，「這種粉專怎麼都消滅不掉啊」、「放心，沒在怕的，怕的話，怎會繼續下去，等出事再來說了」、「英系囂張的日子沒多久了，這次議員的初選就掉了好幾個」、「重點是到選舉大家還不是吃這套，沒用的啦」。