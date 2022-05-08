新加坡建國總理李光耀於2015年病逝，英國前首相柴契爾夫人曾說，「我觀察這個人幾十年，他的預言從來就沒有錯過。」據大陸《鳳凰網》報導，李光耀生前對中國大陸曾多次做出預言，其中的一些已被驗證，另一些則仍待事情演變。對此，前大使、資深外交官介文汲8日直言，李光耀「敢講真話、敢預測未來」，是很令人尊敬的。

新加坡前總理 李光耀（右）曾訪台，與蔣經國（左）相談甚歡。（圖/本報系資料）

介文汲8日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，從中國大陸這些年的發展趨勢來看，李光耀講得很對，對政治人物而言，敢講真話是很令人尊敬的，且敢對未來做預測，這種政治人物是不多見的，也是眼光比較深遠的領導人。而李光耀就是兩者兼具的人。他認為，李光耀做的預測，也是世界正在走的方向。

介文汲坦言，李光耀過去預言中國崛起將「勢不可擋」，而美國近年也盡一切能力，在阻擋中國崛起，但目前來看，是有些失敗的，包括調高關稅等手段來制裁中國。

陸媒《鳳凰網》曾整理出「李光耀關於中國的9個預言」。內容大致如下：

預言1：中國在西太平洋的對抗終將占上風。

李光耀稱中美兩國爭奪亞太地區主導權的競爭已經開始。中國將把美國趕出12海裡的領海乃至200海裡的專屬經濟區。屆時，中國將成為區域大國，必要時也會展現力量。

預言2：中美並不是美蘇的零和遊戲關係。

很多人認為，美國重返亞洲，是要防堵中國。可是李光耀認為，中國不是蘇聯，因為中國過去苦了這麼多個世紀，志在國家的利益，而不是改變世界。

預言3：日本正在慢慢「走向平庸」。

李光耀早在1996年就預測中國經濟將超越日本，而中國並沒有讓他等到2030年。日本2010年名義GDP比中國少4044億美元，中國正式成為第二大經濟體。

預言4：「戰後出生日本人若掌權，日本或自行發展軍力」，「在日本戰後出生的一代人於15至20年後掌權時，日本中斷與美國盟約，而自行發展軍力的可能性不能被排除」。

時至今日，似乎李光耀的預言正在應驗中。日本前首相安倍晉三推動解禁《集體自衛權》是日本脫離和平憲法的第一步，日本右翼政客們也希望擺脫美國的束縛。

預言5：阿莫爾（中國境內稱黑龍江）河灣地區將重新住滿中國人。

俄羅斯並沒有有效的讓烏拉爾以東地區的經濟和人口增長，在遠東閒置了大量的土地。李光耀認為俄如果不在遠東地區採取措施，該地區將成為中國的「原材料附庸」。目前至少有20萬中國人生活在俄羅斯的遠東地區，未來將有更多。

預言6：「印度會成為軍事大國，但經濟不會繁榮」。

2005年，李光耀曾認為印度在未來將超越中國，但是4年後他明確對記者說：「我收回之前對印度的樂觀判斷。」他批評印度「尚空談，少實幹」。基礎建設落後，語言不統一及種姓制度也都制約了印度的能量；

預言7：「兩岸統一只是時間上的問題」。

當被問到「臺灣調查顯示，支援獨立比要統一的人更多」，李光耀直言這毫無意義：「臺灣是中國的核心利益，對美國則不是。（假如台海出現戰事）即使中國在第一戰打輸了，也會返回來打第二輪、第三輪、第四輪，不斷地打，直到勝利」。

預言8：習近平「應該屬於曼德拉級別的人物」2007年11月訪華時同習近平的首度會面，給李光耀留下了深刻的印象。

李光耀稱「習近平的大氣讓我印象深刻。他視野廣闊，看待問題深刻透徹，但又絲毫不炫耀才識。他給人的感覺很莊重。這是我對他的第一印象。我進一步想到他曾經受的磨難與考驗。我想，他應該屬於納爾遜·曼德拉級別的人物」。

預言9：中國未來「很難預測」。

習近平未來將採取什麼政策，李光耀罕見表示「很難預測」。就國內的挑戰而言，中國正處於關鍵時期，習近平將會集中精力處理這些問題。這在很大程度上也取決於會有怎樣的外部突發事件擺在他的面前。一旦發生嚴重的不測，計畫必定要受影響。「不過我相信，他能處變不驚、妥善應對」。