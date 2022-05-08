俄羅斯舉行慶祝5月9日勝利日閱兵的總彩排，其中空中分列式出現了「末日飛機」的伊爾-80空中指揮機，外界憂心俄羅斯在5月9日會有大動作。前國安會副秘書長楊永明表示，5月9日勝利日，俄羅斯總統會強調，是說任何西方跟北約對俄羅斯制裁、攻擊行為，絕對會反擊和反制，代表這個戰爭僵局還是會持續。

楊永明7日在政論節目《新聞大白話》中表示，5月9日普丁第一個會先確認戰果，烏東、烏南的佔領，還有馬立波。然後宣示下一個階段的目標，同時會把反納粹化階段性目標達成，作為他的戰果確認。而下一個階段目標，第一個就是鞏固烏東，做戰地政務；第二個則是針對烏克蘭非軍事化；第三個是對任何西方和北約對俄羅斯的制裁、攻擊行為，絕對會反擊和反制，代表這個戰爭還是會持續、僵局會持續。但面對國內選舉壓力，美國總統拜登輸不起。

楊永明認為，美國的聯邦都知道美國、拜登在這場俄烏戰爭輸不起， 拜登個人輸不起、民主黨輸不起，美國更不能輸，因為這是對抗俄羅斯的代理戰爭。一旦輸了，聯邦會瓦解，整個美國西方體系也會瓦解。因此可以看到德國最近的態度轉變很大，因為德國最近感受到美國的意志非常強大。像美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀、眾議院議長裴洛西都去了烏克蘭。現在這個時間點，這些盟國有點焦慮，比如德國跑到日本去、日本跑到英國去，大家在串聯接下來要怎麼辦，一定要表示支持。