歌手「阿福」鄧福如跟YouTuber網紅HowHow（陳孜昊）結婚3年，於去(2021)年生下一名寶貝兒子，經常在社群分享家庭日常。但近日國內演藝圈疫情燒不停，她今(8日)透露兒子在母親節這天確診了新冠肺炎，哭笑不得直呼：「母親節鉅獻」，引來網友安慰她：「不要太自責喔」。

今(8日)適逢母親節，本該是媽媽們放鬆享受親子溫馨時刻的日子，沒想到對鄧福如卻是迎來晴天霹靂的一天，她稍早在IG發文，並貼出一張小孩被抱著、哭紅雙眼的照片，文章也寫到「Surprised！#母親節鉅獻，#陽性寶包」，畫面中她身穿日常服著拖鞋，抱著含奶嘴的兒子在診間；雖然阿福之前也曾分享兒子的搞笑哭哭照，但多數還是開心燦爛的笑容，而這回的哭哭卻事關重大，可以感覺得出阿福全身心的緊繃狀態。

消息一出，好友陶子陶晶瑩很快回覆問候：「保重！」阿福回以無奈的表情符號；許多粉絲都給予加油打氣：「早日康復」、 「寶包趕快好起來」、 「阿福辛苦惹！ 才母親節就陽性寶包⋯希望寶包快快好」、 「祝欸欸福油母親節快樂，希望寶寶早日康復」、「不要太自責喔」、「辛苦阿福了」、「不要因此而自責，你是最棒的媽媽，一切都會好的」，1小時裡臉書便湧入2.4萬讚，給予最大的支持與祝福。

鄧福如跟HowHow在2019年情人節當天登記結婚，兩人在去(2021)年1月初開心迎來寶貝兒子，家庭生活相當幸福；鄧福如經常曬出寶貝兒子的可愛臉蛋，她說雖然兒子還只會傻笑，但只求他能夠健康平安快樂地長大，至於時不時吐奶在她身上一事，她幽默地說：「沒關係，吐，都吐，媽媽的衣服漫畫通通都給你吐，爸爸的公仔跟遊戲王卡也通通都給你吐」，字裡行間充滿對兒子的愛。