今天在NBA季後賽場上勇士以142：112狂電灰熊，系列賽取得2：1領先，此戰末節出現插曲，灰熊主將莫蘭特(Ja Morant)因膝蓋不適提前退場休息，而灰熊教練詹金斯(Taylor Jenkins)認為這和普爾(Jordan Poole)在防守時「拉到」莫蘭特的膝蓋有關，甚至不排除向聯盟上訴。

Ja Morant reacted to Jordan Poole grabbing his knee.



(via @JaMorant) pic.twitter.com/9XhvkPfYxG — SportsCenter (@SportsCenter) May 8, 2022

末節普爾上前協助隊友威金斯(Andrew Wiggins)防守莫蘭特，經重播畫面發現普爾防守時有碰到莫蘭特的右膝蓋，看起來確實有輕微拉到，但感覺不是刻意對膝蓋攻擊，不過灰熊教練詹金斯對此表示：「普爾抓了莫蘭特膝蓋害他拉傷，我很好奇他為什麼要這樣做。」

Taylor Jenkins insinuates Poole “triggered” Ja’s apparent injury in the fourth quarter pic.twitter.com/3xyKREevS8 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 8, 2022

對此莫蘭特也在網路上發了影片，並反用勇士總教練科爾說過的話：「這越界了！」但不到半小時就將貼文刪除。而普爾接受採訪為自己動作澄清說：「我們包夾他，試圖去搶球，我不想看任何人受傷。我不是那種類型的球員，我尊重每個人，也希望莫蘭特盡快恢復。」

Jordan Poole watched the play where he grabbed Ja Morant’s knee at the podium. Here is his response. pic.twitter.com/VhFTmkHlCi — Anthony Slater (@anthonyVslater) May 8, 2022

勇士、灰熊此輪在肢體接觸出現不少爭議，如裴頓(Gary Payton II)被布魯克斯(Dillon Brooks)惡意犯規導致骨折，後者被禁賽1場，卓雷蒙格林(Draymond Green)遭提爾曼(Xavier Tillman)肘擊後，面對滿場灰熊球迷大比中指，遭罰2.5萬美金，如今又出現莫蘭特受傷爭議，雙方火藥味越演越烈。