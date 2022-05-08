快篩試劑一劑難求，台北市長柯文哲怨自己太相信中央的話，才會刪除28億預算，衛福部長陳時中8日表示，台北市提報12萬劑，中央給了73萬500劑，這些數量都不會不夠，甚至高於全國平均值。不過，北市府發言人陳智菡指出，12.5萬劑是中央發給北市居家隔離民眾的用量，根本沒有甚麼要12萬給73萬的事情，牛頭不對馬嘴，且73萬劑也還沒送到，她炮轟陳時中怎麼好意思擺出一副大善人布施的模樣。

陳智菡今指出，快篩試劑用量龐大，北市每天光是要提供給居隔者、學校、市場、機關、醫療的用量就要好幾萬，中央除了給居隔者的部分由公費補助，其他都是地方自購、自籌。

她表示，陳時中說的73萬500劑，就是中央補助給居隔對象的量，但這些快篩劑，「目前也還未送到」。另外12.5萬快篩劑，則是北市5月4日向中央申請的，也是中央應該公費發放給居隔者的用量，牛頭不對馬嘴，沒有甚麼要12萬給73萬的事情。

陳智菡痛批，中央徵用了一堆快篩劑，導致地方採購碰壁，得再花費人力四處找廠商，而中央花民脂民膏徵用來的快篩劑，原本就應該儘速提供給人民使用，中央卻扣著慢慢發，還要地方發函三催四請、要人民排隊苦候，陳時中還營造出一副大善人布施的模樣，怎麼好意思？