本土確診人數持續增加，台北市長柯文哲日前預測，疫情會進入黑暗期，黑數可能會是確診的5倍，遭綠委林靜儀批評恐嚇人民「用恐嚇掩蓋無能」、「惡劣又邪惡」。對此，民眾黨台中立德里里長江和樹反嗆，林靜儀也不是台北的立委，有空罵人不如多關心兒童疫苗在哪裡和民眾如何方便購買快篩試劑的問題。

中天新聞報導，江和樹表示，我們應該關心台中，「妳是台中的立委，不是台北的」。同時，他也十分不解為何林靜儀要攻擊柯文哲，柯文哲呼籲大家在疫情升溫前做好防疫，林靜儀卻說柯唱衰台灣，但時時就如同柯文哲所言，柯希望百姓能夠預防。

江和樹直言，現在台灣的政府讓我們很擔心，「叫我們跟病毒共存，但他在做清零」。他指出，林靜儀確診後，應該非常了解隔離的痛苦，「你家附近的人要3+4，但3+4真的有意義嗎？只是浪費時間，讓這些人搞不好確診了不想報，因為認為不會變成重症，這才是我們擔心的」。

江和樹認為，林靜儀應該關心的是小朋友的疫苗什麼時候進來？快篩什麼時候才可以比較容易買到，「現在上班族沒有快篩不能上班欸，你們知道嗎？這是縣在百姓最需要的，不是在隔離還可以上節目罵人」。同時，他也呼籲林靜儀別再製造是非。