員警貼心扶著101歲高齡的謝姓老婦人回派出所，「人民保母」與百歲人瑞背影，形成最美風景。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市1名101歲高齡的謝姓老婦人，日前趁女兒外出買便當時走失，跑到東區一處民宅坐了數小時，員警獲報到場，謝姓老婦人卻說，「我等女兒帶我回家！」一度不願隨員警返回派出所，幸員警接獲同仁轉報，發現老婦人不久前才被家屬報警協尋，說動謝姓老婦人返回派出所，和女兒團圓。

台中市警察局第三分局合作派出所警員林剛平、林偉智日前下午4時多擔服巡邏勤務時，接獲報案稱有迷失老婦人需要協助，熱心民眾告訴員警，稍早發現有陌生的老婦獨自坐路邊。

民眾上前關心詢問，得知老婦人在等女兒從二樓下來載她回家，當時沒想太多，便熱心提供椅子讓她能夠舒服地坐著等女兒，沒想到她一坐便是數個小時，遲遲未見有人前來接回，熱心民眾才察覺有異，連忙報警處理。

經員警到場查看，老婦人身上未帶任何證件，也說不出家住在何處，只是反覆說著要等女兒帶她回家，幸好員警接獲同仁通知，剛才他所有通報一名失蹤的老婦人，經比對後與眼前這名老婦人的衣著及面貌特徵相符，確認身分無誤後，將她帶回派出所休息並通知家屬。

謝姓老婦人高齡101歲，當日謝婦女兒帶其前往附近醫院看診，因正值午餐時段，女兒擔心母親肚子餓，請她在醫院內等候，自己獨自外出購買便當。

不料當謝婦女兒返回醫院時，卻發現母親已不知去向，趕緊向警方報案，在周遭大街小巷找尋許久，在心急如焚之際，接獲警方通知母親平安的好消息，心中的大石終於得以放下。

警方提醒，民眾家中若有經常走失之長輩，除可為其配戴防走失手環，或在身上物品標示可供聯繫的資訊，亦可向各警察局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，以利有協尋需求時，讓警方能快速掌握其身分。

警方也呼籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，能不吝伸出援手，留住長輩並通知警方協助，讓他們能安全返家。