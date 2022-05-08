俄烏開戰近3個月，據《CNN》報導，5月9日為俄羅斯「勝利日」，當天為慶祝二戰時俄軍打敗納粹德國的日子，全球都在觀望與猜測俄羅斯總統普丁在當天會有甚麼動作。對此，前民進黨立委郭正亮8日直言，他覺得當天普丁的基調，還是在講反納粹為主。此外，郭正亮也表示，歐洲可能還有另外一個「炸彈」可能出現，就是芬蘭將在12日決定是否加入北約。

前民進黨立委 郭正亮。(圖/本報資料照)

郭正亮8日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，俄國5月9日勝利日就在明天，目前並沒有看到烏東地區有明顯的戰事變化，自己最近有看到「俄羅斯衛星報」，刊登了數十篇文章，撰文紀念頓巴斯大屠殺，範圍從2014到2022年都有。他個人覺得當天普丁的基調，還是在講反納粹，而5月9日也是納粹向蘇聯投降的日子，也是歐洲反納粹紀念日。

對於芬蘭預計將在5月12日做出是否加入北約的決議，郭正亮說，這可能是另外一個炸彈，因為影響和衝擊恐怕會很大，我認為衝擊會僅次於烏克蘭，因為芬蘭周邊的芬蘭灣緊鄰俄國第二大城聖彼得堡的邊界，俄國的年出口量有六分之一是從聖彼得堡出去，而波羅地海艦隊一出海就是芬蘭灣。

郭正亮還說，烏克蘭總統澤倫斯基也已經表態，烏軍將在6月中後反攻，所以戰爭可能會沒完沒了，除非美國自己想通，否則烏東戰事一路打到9月，拜登年底還能選嗎？重點還是在美國的判斷，因為能夠影響烏克蘭的，大概只有美國了。