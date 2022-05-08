台南市歷史建築「新營縣府日式木造官舍」本田三一宅重新委外經營，除了推廣茶文化，開幕後首推日本和服腰帶展。（劉秀芬攝）

台南市歷史建築「新營縣府日式木造官舍」本田三一宅重新委外經營，除了推廣茶文化，開幕後首推日本和服腰帶展。（劉秀芬攝）

台南市歷史建築「新營縣府日式木造官舍」本田三一宅重新委外經營，除了推廣茶文化，開幕後首推日本和服腰帶展。（劉秀芬攝）

台南市歷史建築「新營縣府日式木造官舍」本田三一宅重新委外經營，除了推廣茶文化，開幕後首推日本和服腰帶展。（劉秀芬攝）

台南市歷史建築「新營縣府日式木造官舍」重新委外經營，除了推廣茶文化，提供精緻輕食及古樹茶點飲料，8日開幕後也推出首場藝文展，展出名模林志玲父親林繁男收藏的30條日本和服腰帶。與會茶友說，第一次細看腰帶精緻的刺繡與花色，真是大開眼界。

位於新營綠川與大同街口的「新營縣府日式木造官舍」，又稱「本田三一宅」，原為日據時期日籍土木營造廠商本田三一的宅邸，約於1936年興建，建築外貌保存良好，戰後作為新營縣府宿舍，2010年指定為台南市歷史建築，修復後委外經營藝文展演空間，為新營區首件修復再利用的歷史建築。

新經營團隊的負責人黃敏玲表示，3年前經朋友介紹，她到「本田三一宅」參觀，深深被日式老屋歷史韻味吸引，也曾想與前經營者合作，加入自己所學的飲茶文化，後來得知「本田三一宅」重新委外，她下定決心承租，要用「茶」來交朋友，推廣奉茶、飲茶、養生文化。

台南市文化局表示，相較於目前所留日據時期官邸，「本田三一宅」邸格局上顯得自由活潑，室內空間採當年最流行的「和洋折衷」形式建造，屋頂由灰黑屋瓦層層鋪疊，整面的拉門提供良好採光，是新營唯一保存較完整之木造官舍，委外目的之一也是希望經營者好好維護歷史建築。

8日的開幕活動，也邀請古箏老師現場彈奏，茶藝師茶席表演，奉上一杯杯溫潤的茶湯，還有茶文化解說，讓參與的民眾陶醉在優雅的氛圍，又可同時參觀精美的日本和服文化。

黃敏玲表示，除了提供茶飲，也希望大家一起動手學泡茶，推廣飲茶文化。此外，為推廣藝文活動，開幕後首月展出日本和服腰帶展，她也希望與在地藝術家結合，未來將陸續推出書法、水墨畫、陶藝等展覽及課程。