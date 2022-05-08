【愛傳媒宇泰專欄】西天大佛教是一個起於明清時期嶺南地區的民間法教門派，根據一些神秘經驗而言，西天大佛教的祖師性格較為率真、重義氣，除了可能跟天地會、紅蓮教與白蓮教的結義風氣有關之外，其實還可能跟一位祖師爺有著關聯，那就是赤眉老祖。那麼，這位赤眉老祖是一位怎麼樣的祖師爺？

若從神話的角度來看，赤眉老祖相傳是通天教主靈寶天尊派下門人，即為截教弟子。於唐末五代弘揚教法，更曾為截教教主。相傳其師兄為上一代教主，即初唐的金碧風祖師。不過從文本來看，截教的概念始於明代，尤其盛於小說、戲曲，當中最著名的無非是陸西星的《封神演義》。同一時期，《說唐三傳》、《宋太祖三下南唐》等著作問世，截教的體系建構逐漸完整，更刻畫出趙公明、金碧風、鐵板道人、海長眉、八卦道人與赤眉老祖等人物。

其中，赤眉老祖主要出現明末清初的好古主人（筆名）寫作的《宋太祖三下南唐》，其果位為「上洞大羅元仙」，為當時截教教主。冊中對祂的評價甚高：

「原赤眉老祖乃上界首仙，得道數千秋，正是萬載不朽金軀，有天地即有此高仙也。只能知過去未來，久明趙乃赤帝臨凡，接李唐當興應運之主，是奉上蒼下凡，為四海蒼生之瞻仰。」

另外，冊中講述北宋與南唐對峙時期的時局，與對三界群生的影響。裡頭講述，北宋皇帝趙匡胤因斬殺了他的結義兄弟鄭恩。赤眉老祖認為，儘管天命在北宋，但趙匡胤的行為令祂感到不齒。於是派遣弟子們舉兵伐宋。這過程中震動天、地、人三界，亦有各路神仙勸請赤眉老祖放下這個念頭，甚至還有仙人告到玉皇上帝那，但都無法動搖赤眉老祖的執法決心。

因為赤眉老祖認為，倘若趙匡胤連這點情義都不重視，何以恩德平天下，儘管有天命護佑，但北宋氣運也會因為德行不足而衰亡。因此，赤眉老祖以以此威懾教育趙匡胤，如此才能真正的迎來天下太平。

由於赤眉老祖的執法令通告三界，想當然地也傳到北宋朝廷內部，身為皇帝的趙匡胤發現事情的嚴重性後，真心求請懺悔，保證不濫殺弟兄，向祖師求請懺悔，才免於劫難。

隨著小說的問世與改編後戲曲的影響力，作為截教教主的赤眉老祖也透過這些媒介，深植人心，進而在民間法教與教派中發展出祂的獨特地位。

作者宇泰本名毛帝勝，國立成功大學歷史學系博士候選人

照片出處：武峯文史工作室的西佛祖師神牌。

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