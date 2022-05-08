全球股市今年來往下走，但印尼股市逆勢大漲。因為大宗商品價格走高，有利包括印尼等出口大宗商品國家的經濟，加上印尼有龐大內需市場支撐，因此吸引全球資金不斷投入印股。

MSCI印尼指數年初迄4月28日止累漲約14％，MSCI新興市場指數卻累跌14％。印股4月29日到5月6日因勞動節和伊期蘭開齋節等連假而休市。

高盛指外資1月到4月投入印股50億美元，是去年全年投入金額近兩倍。跟外資今年同期因俄烏戰爭、通膨、中國封城和聯準會等升息而從新興亞洲撤資478億美元形成強烈對比。

匯豐亞洲證券策略部主管林傳英（Herald van der Linde）指今年來愈依賴大宗商品或銀行業的新興股市走勢，愈能超越整體表現。他說：「印尼股市兩者兼備。」

印尼是全球最大煤炭出口國，也是石油、天然氣、鎳和棕櫚油等重要大宗商品生產國，受惠大宗商品價格走高，吸引投資人不斷買進其礦業與資源類股。

像煤炭商阿達羅能源（Adaro Energy）股價28日收3,340印尼盾，今年來飆漲近50％。

摩根士丹利全球資本市場東南亞區主管維杰（Vijay Vaidyanathan）指印尼跟包括馬來西亞等東南亞股市，受惠區內重新開放市場的樂觀氣氛，因為區內有強勁內需市場支撐經濟成長。

他指區內股市上漲動能，愈來愈依賴價值型或估值仍溫和的股票，而不是成長型股票。

林傳英指利率趨勢往上，讓人看好銀行業放款業務的利息收入增加，印尼放寬新冠防疫限制令經濟復甦而有利銀行業務成長，刺激銀行股走高。像印尼市值最大上市公司中亞銀行（Bank Central Asia）今年來累漲11％。

亞洲開發銀行預測今年印尼國內生產毛額（GDP）成長5％，高於去年成長3.7％。