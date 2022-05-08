國內外股市度過難熬的四月，主要國家股匯市普遍大跌；美元強勢，台股連續第二個月外資賣超二千億元以上，聯準會五月開會結論還是焦點，台股則是陸續公布四月及第一季獲利，大致上以貨櫃三雄、航空雙雄、金融銀行及業績好低及PE的電子股為主，高殖利率族群是可攻可守標的。(圖/先探投資週刊提供)

最近美國公佈一大堆數據都創近四十年來最高紀錄，迫使聯準會鷹派升息態度更加強硬，二年、五年及十年期美債來到二．七七％、三．○二八六％及二．九七％，都是近期高峰，引發美國科技股出現重跌。費半今年累計至四月底下跌二六．○三％、那指下跌二一．一六％、標普下跌十三．三二％、道瓊也下跌九．二五％，比起歐陸的法股下跌八．六七％及德股十一％，都是有過之而無不及。

美國通膨壓力大增，連財政部長葉倫都說過考慮調降部分中國產品關稅以降低壓力；聯準會主席及官員則未改從續任以來升息言論及動作，甚至認為解決通膨唯一方法就是快速升息，以美債如此快速竄升，看來五月五日開會後升息二碼不意外，六月可能再升二碼，今年升息目標朝向利率回到二％甚至更高位置，科技股在此壓力下，股價頻頻下修，那指及費半四月大跌十三至十四％，是很少見，只有二○○八年金融海嘯時堪與比擬。

美國高總市值科技股蒸發逾兆美元

這次高總市值個股，從臉書開始大跌，而後Netflix，再到特斯拉；亞馬遜股價也出現單日跳水十四％，也把谷歌及蘋果一併拖下水；若看今年以來上述個股累積跌幅，最小的蘋果也下跌十一．五六％、谷歌下跌十九％、微軟下跌十五．四％、特斯拉下跌十七％，亞馬遜下跌二五％；最慘的臉書及Netflix跌下去就彈不太起來，各下跌三七．五％及六六．八％。這些高總市值公司合計總市值縮水超過一．二兆美元以上，超過一家特斯拉總市值。重量級股跌成這樣，難怪美股指數大幅下修；主要就是激進的升息對成長型科技股較不利，這次完全顯現出來。

這些高總市值公司財報公布不是獲利不如預期、就是展望較差，例如亞馬遜受網路消費降溫、供應鏈混亂拉高成本影響，公布上季虧損為七年來首見，本季營收預測也不樂觀。蘋果上季業績雖優於市場預期，但高層示警中國新冠疫情升溫擾亂供應鏈，本季多達八○億美元營收受阻。特斯拉業績雖好但老闆跑去質押持股、買Twitter，引發市場疑慮。谷歌則是可能因YouTube廣告減少而受挫，除微軟外，這些過去所謂尖牙股都有不利消息，這種情況必須等待利空不跌。

聯準會激烈的升息動作，也刺激美元指數一度接近一○四，一○○大關似乎已站穩，是否再走高要密切注意。因為這會令其他國家貨幣貶值，進而造成資金外流，例如台股今年以來已貶值六．六％、韓元貶值六．三％、歐元貶值七．三％、英鎊也貶值超過七．九％。若以這次升息目標以二．五至三％來看，至少要升息超過一半─即一．二五至一．五％，較有利全面反攻，時間推估約在六月底。

當然後續最重要的是，六月升息二碼或三嗎？尤其美國受到全球供應鏈持續打結、通膨飆漲與俄烏衝突未歇的打擊，美國首季國ＧＤＰ季減年比達一．四％，創下二○年春季疫情爆發曾短暫衰退以來最疲弱表現。

短線上美股四大指數只有道瓊還未出現今年新低點，費半有初步築底企圖心，站穩三千點可望打底；那指則是看一二○○○點支撐；標普看四千點支撐，道瓊則以三二○○○點為關卡所在。美股要有大反彈看來也是要看科技股臉色，畢竟跌幅較深。

亞洲的中國在不斷封城，連北京也傳出小區查封，影響經濟及外資信心，所以政策上開始做多，尤其投行連續調降經濟成長率，政策先是降息再來對房市及股市鬆綁，使得深滬股市連續長紅，至少短線不容易再創新低；日、韓股市四月跌幅也較台股小；歐股距離低點有段距離，全球股市四月就以美中科技及深圳股市跌幅超過二位數為最。國際價油價又回到一○三美元附近，大致上在九五至一一○美元震盪，若突破上限就不是好消息。

全球兩大航商捎來利多

台股四月上市下跌超過一一○一點、或六．二二％，櫃買則大跌十．二六％，累計今年以來則各下跌八．五％及十八％，主要是外資撤出，三月賣超二六三九億元、四月再賣超二五九四億元，合計今年前四月賣超七一八三億元；內資則以官股為主，今年以來，八大官股券商今年以來一路加碼，累計約二千億元。投信則買超近千億元，合計不到外資一半，所以指數才會出現明顯下跌；而外資賣股的確有匯出，近二個月匯出近二百億美元。台股技術上，若從最高點一八九一六點下跌至一六七四六點，合計下跌一八五五點，這次若從一七七○○點計算，以相同跌點計算，滿足點約在一五八四五點，短線上需面臨快速下降中的月線壓力、約在一七○○○點附近。

近期各族群輪動頗為迅速，從受惠低價庫存的鋼鐵、食品原料及化肥族群表現強勢後短線又拉回，主要還是台灣畢竟是原物料進口國，低價庫存用完就必須用到高價原料，加上台幣貶值，成本又增加，所以股價續航力不如去年。倒是航運股尤其是貨櫃輪，據統計從上海到洛杉磯、紐約和鹿特丹的運費，比去年峰值平均下降二八％。而貨櫃船船期的可靠性也不斷提高。在三月，貨櫃船的平均延誤時間連續第三個月下降，第一季原本就是淡季。

受到俄烏戰爭及上海等重要出口港封城，但是五、六月以後將對年底聖誕節消費旺季做預備，美國零售商已經開始補冬季庫存，業者表示，疫情趨緩後大陸上海地區各大工廠已全力趕工出貨，推估五月上旬有望迎來小波段出貨旺季，市場需求有可能急速出籠，過度壓抑的出口需求開始增加，因應市場變動，全球各大知名航商自五月一日起開徵調漲亞洲至美國綜合費率附加費，每ＴＥＵ（四○呎櫃）調漲幅度約一千至二千美元區間。對於即將到來的美西碼頭工人換約談判，將於六月三十日到期，而這個期間又遇到美國零售商補庫存，若換約談判不順利導致罷工，運價勢必上漲。

航空、金融持續看好

長榮今年是很有機會再賺超過去年的大錢，若獲利超過三五○○億元，那麼將是台灣僅次於台積電絕對獲利數字第二名的公司。所以家族對於這塊肥肉的董監改選真的是磨刀霍霍，對照兩大航商赫伯羅特股價創新高及馬士基調升財測，長榮股價自然不可能太低，長榮牽動陽明及萬海走勢，由於占台股權值排名第八名、獲利可能排第二名，股價動見觀瞻，又有政府基金在其中，看看今年該股平均成交量已明顯低於去年，顯然是有人在吸籌碼。股價一四五元之上就屬強勢。

再來是金融股，具有壽險公司的金控公司，今年受到股價股匯市大震盪，加上近期防疫保單在確診人數暴增中，又形成亂源。反倒是專門以放款台灣的銀行業，隨著美國激進升息手段，央行說不至於每次都跟進，但是也不能不升息，否則台幣貶值會更嚴重，正值國際原物料大漲之際，必須減少或減緩貶值才不會出現嚴重通膨。五、六月聯準會升息，台灣央行六月開會時升息應該不意外，那麼對於三商銀、合庫金、兆豐金及台企銀將是利多。金控則以中信金及玉山金獲利較有看頭。這次台灣三月宣布升息，一般行庫大多會從四月開始計算，所以可密切注意未來兩周各金控公司公布獲利，以第一季ＥＰＳ較明顯超過去年同期有第一金及台企銀為優先。

創意獲利驚艷 ＰＥ相對低

至於被看衰的電子股，台積電是焦點所在，其實不是台積電不好，以今年ＥＰＳ預估可賺接近三○元、明年逼近三四元，若股價跌至五百元，本益比十四．五至十六倍之間，已來到過往較中低水平；看看蘋果本益比約二六倍、微軟約三一倍、亞馬遜七○倍、特斯拉一二一倍，凸顯台積電不貴；現在就是若以十一元股息計算，殖利率約二．○七％，若能將股息拉高至十五元以上，殖利率三％，那麼股價吸引力就提高。

上期本刊所列的高價股累計高低點跌幅，超過十三家累計跌幅都超過四成，所幸近期開始反彈，高價股能否止跌也是人氣所在，一旦連續破底家數增加就不好。其實其中有部分公司獲利還真的好，尤其是在科技趨勢上者。像是台積電集團的創意（3443），去年ＥＰＳ十．九元，是近十餘年來最佳紀錄；首季營收四五．一四億元，年增加三六．三％，營益率提升至十四％近五季最高，單季ＥＰＳ四．○七元，受惠於ASIC出貨優於預期，平均毛利率季增三．二個百分點、達三六．一％，較去年同期提升一．六個百分點。

創意指出，國際科技大廠加速開發專屬ASIC晶片，為有效克服先進製程及系統級封裝（SiP）技術門檻，持續擴大晶片委外設計。且國際大廠開始採用ASIC設計導入資料中心，優化服務效能及成本效率。看看創意營收及獲利成長，顯然也搭上科技成長方向。法人預估全年有機會每股賺十八元以上，再創高峰。若看世芯ＫＹ及力旺本益比介於四○至九○倍之間，創意不到三○倍本益比相對較低，可列入追蹤。

電動車、混合能源車需求大幅增加，同步推動電池管理系統（ＢＭＳ）晶片市場規模看增，隨著全球ＩＤＭ大廠開始大力搶攻電動車、混合能源車市場，使ＢＭＳ晶片需求大幅看增，台灣ＩＣ設計廠也開始搶攻ＢＭＳ晶片市場，以新唐（4919）在相關領域上拓展最為積極。

新唐日本廠加分效果

新唐前幾年成功將Panasonic旗下半導體事業併入，整合成日本新唐（NTCJ）子公司，因此在台灣新唐及日本新唐共同合作效益下，去年半導體景氣大好，新唐已分一杯羹，如今使ＢＭＳ晶片開發腳步及客戶拓展相對較為迅速，由於新唐可藉由日本新唐快速切入日本市場，因此後續不論在工具機或電動車等需要ＢＭＳ晶片的終端市場，新唐都有望快速擴大出貨動能。

新唐去年因為有日廠加持，ＥＰＳ從一．三七元跳升至七．○一元，第四季ＥＰＳ就交出二．六 元成績單，而今年第一季營收一○七．二二億元，年增加六．五％，單季ＥＰＳ二．八五元，後續不管是原有晶片，還是去年推出與信驊（5274）同樣的伺服器遠端管理晶片ＢＭＣ，以及今年的ＢＭＳ晶片，對營運獲利上升皆具有加分作用，法人預估今年ＥＰＳ有機會落在十二至十四元，且含息五元，逢低可找買點。

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