小S（徐熙娣）有個愛抬槓的娘親「徐媽媽」，過去雖曾多次上女兒的節目同框，但近年則較少出現在螢光幕前；小S特地開了Podcast頻道《老娘的老娘》當母親節禮物，讓徐媽媽一過聊天癮，還揭露當年生出小S，因為連生三個女兒竟哭喊「不要」的往事，並順帶解答了小S小名叫「婷婷」及取名「徐熙娣」的箇中意涵。今(8日)適逢母親節，小S也透露了女兒們送上的貼心小禮，讓同樣身為「老娘」的她心懷大慰。

小S和徐媽媽合開Podcast頻道《老娘的老娘》，性質屬於母女抬槓的談話性節目；其中徐媽媽談到當年生了3個女兒，因沒生出「帶把的」，不免有些壓力，加上當年產檢無法得知胎兒性別：「完全是生出來後，看才知道」；小S聽了則委屈地說：「我媽她有多沒人性，她生之前不知道我是男的還是女的，護士抱著嬰兒過來說：『恭喜妳生了一個女兒』，我媽當場在床上大哭說：『把她抱走！』」。

徐媽媽還透露，自己當時哭喊：「我不要、我不要！」，這雖然讓小S直呼媽媽好過分，但小S也能理解當年爺爺奶奶想抱孫的心情：「我知道我爺爺奶奶為什麼渴望有孫子，因為我爺爺奶奶總共生了7個女生，我爸是唯一的兒子，我爸又是很叛逆，愛跟朋友出去聊天喝酒，不是乖乖聽爺爺的話，把該做的事做好的那種型的男生，所以我爺爺很渴望生孫子，可以好好地教他」，道出了家家有本難唸的經的苦衷。但當時打定主意不再生，男方家人還幫三女兒小S取乳名叫「婷婷」，有「生女生」可以停下來之意，取名徐熙娣也有「希望再有弟弟」的意思。

今(8日)適逢母親節，根據《TVBS新聞網》報導，小S說3個女兒都有寫卡片表達愛，內容只有母女知道；談到女兒的禮物，小S透露許老三之前有DIY一條手鍊送給她，「昨天錄影錄了4集我都戴著」；二女兒則是計畫母親節要做一頓大餐請她吃：「老二特別跟同學學怎麼煎牛排，昨天煎了，她說有點小失敗，知道要怎麼改，她說今天晚上母親節大餐是她要下廚煎牛排給我吃」，可以想見當媽媽的期待心情。

家人因疫情關係避免群聚，這次母親節沒有特別安排，但她對媽媽及婆婆的感謝花束已送到，小S說之後會找時間好好犒賞媽媽和婆婆：「我們不想大群聚，所以約改天再補請，自己小型家人的，花都送到了，卡片寫得感人肺腑，母親節我送給我媽很好的禮物就是《老娘的老娘》Podcast，讓她可以暢所欲言她的人生」；《老娘的老娘》節目今(8日)中午12點正式上線。