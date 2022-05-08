嘉義縣名店半天岩開錯發票金額，緊急po網急尋發票，今傳出發票已找到。（取自業者臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣番路鄉知名「半天岩鵝肉」228連假期間，因生意忙碌，店員誤開了一張900萬1500元的發票，直到打烊結帳時才發現，店家緊急上網協尋，希望拿到這張天價發票的客人能將發票拿回店裡，時隔2個多月，業者在臉書PO文指900多萬發票找到了！一名嫁到高難的嘉義女兒已掛號寄回，「真是太感謝嘉義女兒」。

半天岩鵝肉是嘉縣知名平價鵝肉店，總是吸引許多民眾前往用餐，2月27日店家忙碌中開錯發票金額，店家十分心急，業者在臉書發文請好心人幫忙分享尋找發票，也請好心人士如果拿到這張發票，請拿回來鵝肉店。

今業者在臉書發文，表示900多萬的發票找到了，感謝這位嫁到高雄的嘉義女兒，因為她前幾天在對發票才發現，怎麼有開那麼多錢的發票，立刻打電話來公司問你們是不是有開了900多萬的發票，「在我這裡，我明天立馬寄掛號還給你們」，業者也PO出發票和顧客的紙條，表示「真是太感謝嘉義女兒！」。

記者看到網友分享業者的臉書，曾致電「半天岩鵝肉」，不過因店家已打烊，未取得店家說法。