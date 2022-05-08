英超足球聯賽目前進行到第36輪，今天迎來一場精采賽事，已挺進歐冠決賽的利物浦對決熱刺，雙方踢成1：1平手，誰也不讓誰，這場比賽熱刺韓國球星孫興慜在比賽第56分鐘踢進關鍵球，同時達成本季個人第20球，一舉成為史上首位在五大聯賽單季轟下20球的亞洲球員。

Heung-Min Son scores his 20th Premier League goal of the season.



None have come from the penalty spot 🤯 pic.twitter.com/4KphAC631E — B/R Football (@brfootball) May 7, 2022

熱刺目前排在英超第5名位置，僅落後前面的兵工廠1分，還有機會拿下第4名，而今天他們對上排在聯盟龍頭的強權利物浦，對利物浦來說這場比賽必須全力保住，因為他們和曼城差距非常小，將力拚英超冠軍，但這場比賽熱刺沒讓他們好過，在比賽第56分鐘先馳得點。

孫興慜接獲隊友塞塞尼翁(Ryan Sessegnon)在門前左側傳球，順勢用左腳將球踢向球門正中央，熱刺取得1：0領先，隨後孫興慜興奮上前抱住明星隊友肯恩(Harry Kane)，因為這球肯恩其實也有功勞，他在禁區前傳球給塞塞尼翁，而且位置相當漂亮，促成後續的進球。

Heung-Min Son & Luis Diaz score in THRILLER! | HIGHLIGHTS | Liverpool 1-1 Spurs https://t.co/yqov7JtVPJ — lord web (@lordweb1) May 8, 2022

孫興慜被評為單場最佳球員，他達成本季個人第20顆進球，只讓利物浦踢平賺到區區1分，利物浦有可能因此錯失本季英超金盃。而孫興慜成為亞洲史上首位在五大聯賽單季踢進20球的球員，他的20顆進球裡完全沒有罰球，有12顆是用左腳踢進，進球含金量非常高，讓世界看見亞洲足球實力。