本土疫情升溫，今(8日)新增44294病例，總統蔡英文因應母親節在臉書粉專貼出一張撫摸小狗的照片，表示要向所有的媽媽們說聲「謝謝妳，辛苦了」，祝大家母親節快樂。宅神朱學恒跑去留言表示，「朱門酒肉臭，你在曬你家狗，急診全塞爆，你在玩元宇宙....」，吸引不少網友按讚。

朱學恒8日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，有網友說蔡總統真是夠了，好像人民不關她什麼事。今年母親節，大家都只希望自己不要把新冠肺炎傳給媽媽。

朱學恒透露，他還特別跑去蔡總統的臉書留言，蔡英文的臉書還是照標準po了一個母親節的標準模板，「媽媽最辛苦了」、「千萬別買打掃用品送媽媽」，讓她不禁喊，鬼耶，今年誰買打掃用品送媽媽，今天每個人都說快買快篩試劑給媽媽使用，希望媽媽不要出門幫忙排隊；因前一個星期，有媽媽們還幫上班上課的子女排快篩。讓朱學恒不禁酸蔡總統，「謝謝你喔，好一個母親節禮物，讓所有母親忙昏頭」。

朱學恒今天在蔡英文粉專留言表示，「朱門酒肉臭，你在曬你家狗，急診全塞爆，你在玩元宇宙。我以前一直以為平行世界只有奇異博士很擅長，沒想到我們總統府裡面也在演」。