台北市20多歲林姓男子月前在交友軟體認識女網友，相談甚歡，互加LINE聊天。不久，女網友向林表示自己要前往上海工作，沒辦法再繼續用LINE，為方便聯繫，邀他下載另個交友軟體Faith，林下載並依客服指示購買「泰達幣」轉入指定的錢包地址，等同取得「永久會員」資格，同時開啟對話功能。不料，之後只要用該軟體聊天，內容涉及個資時，客服都會跳出來指他違反規定，須再轉入泰達幣才能「解鎖」對應的聊天功能。林陸續付出新台幣125萬餘元，下載的交友軟體卻已無法登入，警覺遭剝皮詐騙。

刑事局指出，林姓男子為與網友見面約會，對客服的一切要求照單全收，女網友也假意討論著如何幫忙支付解鎖費用，直到林不斷被客服以「身分驗證」、「防疫資金」、「插隊費」、「傳送費」等各種光怪陸離的理由要求支付泰達幣，與心心念念的網友卻始終無法見上一面，才驚覺有異上當。

警方表示，類似的詐騙手法也發生於同樣是20多歲的許姓男子，透過交友App認識的一名網友介紹他換到有更多互動功能的聊天平台，便不疑有他，註冊登入新的交友網站，果然一加入就立刻收到許多聊天邀約，不料才正開始與網友聊天，就接到網站客服通知必須「購買會員資格」，後續又多次以「升級會員」、「購買禮物」等理由要求儲值。

一直到被要求購買價值12萬元的禮物直升最高等級，許才因金額過於龐大暫停消費，同時也在網路上搜尋到其他網友被以同樣手法訛詐的經驗，確認自己遭到詐騙，只能趕緊報案，短短2天已在該網站刷卡 22萬餘元。

刑事局分析今年「假愛情交友」類型的詐騙案件，有近3分之1的被害人是介於20到29歲的年輕族群，其中有許多被害人都是經由網友引導，下載來路不明的交友App，或註冊不知名的交友網站，甚至也有被轉介到假冒大型交友網站的案例，由所謂的網站客服出面，不斷要求民眾以刷卡、匯款、購買虛擬貨幣等方式升級會員資格、開通聊天功能，到最後App、網站無預警關閉，讓不知情的民眾付出了大筆金額，卻只換來一場空。