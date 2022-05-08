桃園首位分局長快篩陽性 居隔等待PCR結果 21:262022/05/08 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中壢警分局長蕭欽杰(左)快篩陽性從嚴居家隔離。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市中壢警分局長蕭欽杰8日自行快篩結果陽性，隨即前往中壢區中正公園的社區採檢站進行PCR檢測，雖然結果尚未出爐，他仍返回宿舍後從嚴遵守防疫規定，自行居家隔離，該分局匡列與其職場接觸3人快篩陰性，蕭欽杰也成為桃園市10個分局中首位快篩陽性居家隔離的分局長。 母愛偉大 桃園表揚模範母親47人 新北巿教育局宣布：學生快篩陽性視同確診個案處理 #桃園市 #居家隔離 #中壢警分局 #快篩陽性 #蕭欽杰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前北港鎮長蕭永義收賄關10年 04:102022/05/07 社會新聞 立法院Omicron疫情亮紅燈 蔣萬安也快篩陽性 00:472022/05/07 政治 澤倫斯基邀訪烏克蘭 蕭茲：外交部長很快會去 11:352022/05/07 國際 苗栗＋375 縣府：密切接觸者匡列以同住親友為原則 14:072022/05/08 生活 民調低 呂玉玲盼成桃園楊文科 黨務人士：選民結構不同難複製 04:102022/05/08 政治要聞 2022誰來做老大》桃園市長 備戰桃園 呂玉玲：路上石頭搬開就好 04:102022/05/07 政治要聞 居家隔離放寬 明起「只限同住」 電子圍籬同步取消 14:112022/05/07 生活 女兒Sandy快篩陽性 吳宗憲親曝身體狀況 13:182022/05/08 娛樂 2022誰來做老大》桃園市長 爭取國民黨提名 羅智強行動總部開張 04:102022/05/08 政治要聞 桃園＋5494 鄭文燦示警這族群確診率上升要注意 14:512022/05/08 生活 歡慶母親節 蕭如松藝術園區「愛獻媽咪」親子走秀很溫韾 17:552022/05/08 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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