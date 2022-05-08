桃園市中壢警分局長蕭欽杰8日自行快篩結果陽性，隨即前往中壢區中正公園的社區採檢站進行PCR檢測，雖然結果尚未出爐，他仍返回宿舍後從嚴遵守防疫規定，自行居家隔離，該分局匡列與其職場接觸3人快篩陰性，蕭欽杰也成為桃園市10個分局中首位快篩陽性居家隔離的分局長。