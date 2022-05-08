今天（8日）是母親節，一名年輕女特別祝自己的爸爸「母親節快樂」！原來女子母親早逝，爸爸父兼母職，她還透露高一時，爸爸忽然帶她去逛西門町說要買生日禮物，最後發現爸爸要送的禮物竟是內衣。父女溫馨互動，感動超過1.2萬名網友，直呼：破防了！（網路用語，破除防禦的簡稱，延伸用意指內心深處被觸動，心理防線被突破。）。

「我爸陪我去買內衣」，一名年輕女在Dcard發文，表示高一那年爸爸突然邀她一起去西門町逛逛，當時覺得奇怪，平時總是忙於工作的爸爸怎麼會有時間陪她。兩人一起吃飯、吃冰享受難得的父女時光，爸爸突然說：「妹妹，我們等等要去買生日禮物」

結果，兩人在一間內衣店門口停了下來，正當原PO心想「不會吧」，爸爸就塞了2000元給她，叫她進去挑一套喜歡的，爸爸在外面等。回家路上氣氛尷尬，兩人沒多講話，回到家後爸爸開口：「妹妹，因為我很多事情都不懂，總是需要姑姑來幫忙打理，今天帶妳去買內衣是因為媽媽在妳很小的時候就過世了，我想在妳升高一的這一年送妳本該是她跟妳一起買的東西，代替她陪妳長大。」。

原PO表示，當下眼淚就掉下來，後面爸爸說了什麼也沒聽進去，只記得爸爸緊緊抱著自己小小聲說：「妹妹生日快樂」。最後原PO對爸爸說：「母親節快樂，我那身兼母職的爸爸。」。

眾多網友看了感動不已，紛紛回應：「破防了」、「還我眼淚」、「是位非常好的爸爸阿」、「破防了，我辛苦的母親也擔任著父職，天下的爸媽最偉大了」、「我爸也跟妳爸一樣會帶我去買內衣，他總是在門口等我挑完喜歡的再進來付錢。但我父母的狀況是離異，他們在我嬰兒時期就離婚了，我國中前的每年母親節他都會喝醉然後哭著打給我說『對不起讓妳沒媽媽，對不起沒給妳一個完整的家』。然後隔天又裝沒事的回家～」。