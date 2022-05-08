高雄一家科技公司主管在內部Line群組向員工宣導，無症狀及症狀輕微者不要主動快篩，否則「嚇自己、害人害己」，內部員工不滿遭恐嚇、投訴媒體。衛生局對此表示，若查證屬實，依法可處新台幣6至30萬元罰鍰。

衛生局強調，相關情事若查證屬實，有違反傳染病防治法第43條規定「傳染病或疑似傳染病病人及相關人員對於前項之檢驗診斷、調查及處置，不得拒絕、規避或妨礙。」之虞。依同法第67條規定違反第43條，得處以6萬元以上30萬元以下罰鍰。

該公司內部對話流出，一名主管布達公司最新防疫措施，不但呼籲「無症狀及症狀輕微者不要主動快篩」，還說若快篩呈陽，必須去醫院做PCR，PCR若呈陽，必須在宿舍內隔離17天，還強調這17天「沒有薪水可領」。

公告還說，確診者同房居住人員依規定要被匡列居檢7天，居檢期間「也沒有薪水可領的」。所以公司並未要求大家去快篩，員工自己快篩結果確診，就必須自己負責，「你不但沒有薪水可領，也會害其他人無薪水可領」。

該公告還刻意強調「Omicron確診者99.7％都是無症狀或輕症者」，大家不要過度緊張、跑去快篩，自己嚇自己，還「害人害己」。

員工不滿遭恐嚇，投訴媒體。衛生局強調，相關情事若查證屬實就會開罰。