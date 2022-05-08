F1邁阿密大獎賽即將在台灣時間今天凌晨3點半開跑，法拉利車手勒克萊爾(Charles Leclerc)在排位賽取得龍頭位置，7屆車王漢米爾頓(Lewis Hamilton)則排在第6。而除了比賽值得期待，還有一項令人關注的焦點，幾天前FIA(國際汽車聯盟)頒布一項「珠寶禁令」，限制車手在場上的裝扮，這讓漢米爾頓和部分選手感到不滿。

Hamilton: “I got an exemption here and I will get exemptions for the rest of the year. Wedding rings are allowed… I will wear four watches next time.”https://t.co/a9taBw31tN — Philip Duncan (@PhilDuncanF1) May 8, 2022

聯盟要求車手競賽時不得配戴任何穿孔吊飾及金屬頸鍊，這讓身上總是「穿金戴銀」的7屆車王漢米爾頓感到不滿，於昨天記者會戴上3副手錶、8只戒指來抗議，今天他再次為此事件發聲，揚言之後絕對不會拆下自己的鼻環，還會戴上「4副手錶」繼續抗議，昨天漢米爾頓表示聯盟糾結在這個點根本是在向後退。

昨天抗議後漢米爾頓得到兩場比賽豁免權，他的耳環、鼻環暫時不用拆掉，他也同意在賽前拿下其他飾品，不過在排位賽過後漢米爾頓感覺心裡還是有所不滿，告訴所有人在摩納哥大獎賽後也不會拆掉鼻環，他說：「我在此戰有豁免權，而本季剩餘賽事我也要擁有豁免權，婚戒是可以戴的，而下次我還會戴上4副手錶。」

Thanks for all the support, Miami. See you tomorrow pic.twitter.com/kR7XZFiCD0 — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) May 7, 2022

此外聯盟也規定選手得穿官方認可防火內衣，以防遭遇火災或事故因外在物質造成更劇烈傷害，相信「珠寶禁令」也是為安全著想，不過很多選手早戴習慣這些飾品，有些還可能是個人幸運物，要突然全部拿下，就像扒光身上所有衣服，也難怪此規定會讓選手們感到不滿，而接下來就看漢米爾頓是否會抗爭到底了。