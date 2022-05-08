搖滾天團「五月天」鼓手冠佑與太太王行芝2006年結婚，婚後育有2個女兒「小玫瑰」、「小薔薇」；今(8日)母親節他特別曬出16歲大女兒小玫瑰與王行芝年輕時的對比照，高度神似的仙氣美貌引來一眾網友大讚：「可以直接出道了」，還有人直接喊：「岳父好！」，引起暴動。

今(8日)母親節冠佑在臉書PO出太太王行芝33年前的照片，和小玫瑰的近照對比，可見母女倆神韻和拍照姿勢一模一樣，小玫瑰完全遺傳到媽媽的氣質與美貌，冠佑寫道：「33年前16歲的老婆，現在，16歲的小玫瑰，原來拍照姿勢真的可以遺傳，辛苦了所有的媽媽們，母親節快樂。」

母女對照圖秀出神似的漂亮五官，網友看了立即暴動留言：「媽媽跟女兒都是大美人啊」、「岳父大人好！」、「請原地出道」、「難怪冠佑爸爸守這麼緊」、「可以直接出道了」，女兒的仙氣與媽媽的青春顏值同樣驚艷。小玫瑰日前曾曬出一張穿著阿信潮牌的自拍照，還釣出阿信本人留言：「代言費要匯給妳馬麻了。」，小玫瑰則回：「謝謝阿信爸爸，衣服真的好穿好看，不可以收錢啦」，趣味互動逗樂網友。

其實五月天元旦在高雄舉辦演唱會時，冠佑就透露過，小玫瑰的學長跟著女兒南下來看演出，讓其他團員都紛紛暴動，也有一個寶貝女兒的怪獸立刻說：「我告訴你，追他女兒來高雄，沒揍他就不錯了！」，冠佑笑說：「反正底下都是我們五月天們，所以今天就是要讓小玫瑰學校的學長...」，怪獸秒接話：「爬著出去！」，讓全場五月天粉絲都笑翻。