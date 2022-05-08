國道3號南下279.7公里嘉義縣大林段，今晚上7點多發生一起離奇車禍，1名外籍移工騎電動車誤闖國道，遇到警方攔查竟迴轉逆向往北，但國道警方找到人時，移工已被1輛自小客撞上，據肇事車主表示，他突然看到1個身影衝出來，來不及煞車就撞上，加上移工的電動自行車距事發地點有一段距離，警方懷疑移工當時想穿越國道，正在調查事發經過。

第5公路警察大隊指出，晚間7點21分接獲民眾通報，在國道3號南向280公里處有電動自行車誤闖，立即通報古坑分隊巡邏車前往處理，執勤員警在286公里處外籍移工的電動自行車，正當要進行攔查時，移工竟迴轉逆向往北，大隊立即調派另1輛巡邏車前往攔查，7點42分在279.7公里處發現身分不明外籍移工已被1輛自小客撞上，身受重傷，意識模糊。

據肇事車主向警方表示，他開到事發地點時，突然看到有人從路邊衝出來，反應不及直接撞上，嘉義縣消防局獲報後，趕到現場將移工送醫，大林慈濟醫院表示，外籍移工到院已沒有生命跡象，目測前胸及頭部有傷，經急救至8點41分宣告不治。

由於肇事地點就在國3梅山交流道閘道口附近，移工的電動自行車完好無缺停在閘道口下坡處，連警方也不解為何移工要徒步走在高速公路上，甚至要橫越車道。