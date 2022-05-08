未來連「安養院」都住不起嗎！有名正妹在臉書PO出外婆安養院的費用單，一個月基本費用約為2萬8千多元，她感嘆都快比自己的薪水還高，甚至認為現在不僅買不起房、養不起孩子，未來可能連父母都照顧不了；網友看完貼文也表示「低薪物價高，沒辦法」。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社」發文，她表示外婆目前住在安養院，她也PO出安養院的費用單，一個月基本費用為2萬8千多元，她驚呆「外婆安養院月費都快比我薪水高了」，而且感嘆現在除了買不起房子，養不起小孩，未來還可能連父母都照顧不了。

外婆的安養院費用每月要2萬多，正妹感嘆快一個月的薪水。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，引起大批網友共鳴，紛紛留言表示，「這就是我們這代的悲慘未來」、「一般正常勞工的薪水，很難撐住吧」、「所以我自己都買長照險」、「所以要趁年輕多賺一點錢，留著以後用」、「老年化社會跟少子化必須面對的難題」、「低薪物價高，沒辦法」、「政府好像有補助可以申請」。

還有網友認為原PO的費用算便宜的，很多照護機構都不止這些費用，「兩萬多算便宜的」、「我爸爸也住長照五年了，照護費都可以成為買房的頭期款了」「很便宜了，大台北地區，隨便都超過5萬」、「我媽媽住安養中心，補助申請前，一個月37000左右」、「而且這種是超基本的價格」、「請一個外籍看護的開銷也是不多這樣啦」。