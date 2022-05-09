台東馬偕醫院有病房家屬懷疑住院的孩子被「院內感染」，台東馬偕醫院晚間澄清，已對住院病人健康管理，病房也積極監控，目前疫情不易釐清感染源，大家配合防疫，嚴禁探病。

台東馬偕醫院發布訊息表示，住院家屬質疑醫院未作好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫SOP流程，導致「院內群聚感染」。對此說明，自疫情開始以來，遵照政策進行住院前病人及陪病者篩檢，報告陰性才能入住一般病房。

住院病人每日進行健康管理，若有發燒症狀會立即進行篩檢及病室同住病人、陪病者篩檢，也會對鄰近病室進行擴大式的預防性篩檢，同時對病室進行環境清消。

如果篩檢出陽性確診個案，立即進行分艙分流，將病人轉送院內專責病房治療。對於家屬質疑的病房，醫院也積極進行監控，為避免擴散，暫時不入住新病人，對於現住病人進行觀察。

台東馬偕醫院指出，目前疫情傳播廣，不易釐清感染源，因此，呼籲民眾配合醫院防疫措施，落實禁止探病，陪病者盡量固定、勿更換。（編輯：黃世雅）1110508