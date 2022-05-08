A Hindu man was brutally murdered for marrying a Muslim women. The incident reported in Saroornagar limits. Nagaraju & Ashrin Sulthana were in relationship since last few years & got married in Jan 22. Nagaraju was murdered by his brother-in-laws today. pic.twitter.com/EZ6wZwWqxY — Sowmith Yakkati (@sowmith7) May 4, 2022

印度傳出一起「名譽殺人」事件，一對相愛的戀人不顧家人反對因宗教不同無法共組家庭，便相約私奔他處，怎麼也沒想到，女方家人竟跟蹤堵人，最後在路邊用棍棒活活把男子打死，殘忍痛毆過程全被圍觀者錄下，涉嫌犯案的是2名女方親戚，事件曝光後再次引起社會關注。

綜合外媒報導，該起名譽殺人案發生於印度第四大城海德拉巴（Hyderabad），25歲男子格拉吉（Nagaraju）是一名印度教徒，7年前與信奉伊斯蘭教的妻子蘇丹娜（Sultana）墜入愛河，兩人還是大學同學，不顧家人因「異教徒」為由反對婚事，今年3月決定相約私奔別處登記結婚。

不過婚後生活似乎沒有幸福圓滿，4日晚間，趁著兩人騎機車外出的時候，女方家派了蘇丹娜的兄弟和姐夫在路口埋伏。從拍下畫面可以看到，整台摩托車幾乎全毀，一連串的暴打痛毆後，格拉吉躺在地上奄奄一息，現場擠滿了人圍觀，動手男子似乎不願善罷甘休，不論蘇丹娜再怎麼求饒，依舊拿起棍棒作勢揮擊，所幸一票路人及時衝上前制止，男子送醫後仍回天乏術。

名譽殺人（honor killing）的主要目的是懲罰女性為家庭帶來恥辱，像是抵抗婚姻、離婚、通姦、發生性關係。事件曝光後再度引發社會輿論譴責，印度人民黨（BJP）發言人也在推特發文，「這已經不是榮譽殺人，是一起仇恨犯罪，所謂的伊斯蘭恐懼症的暴力意識形態。」

Re-run of Ankit Saxena case.. Nagaraju killed by family of his wife Syed Ashrin in Hyderabad because family of the wife could not tolerate she married a Hindu! THIS IS NOT HONOR KILLING - it’s a hate crime BUT the so called ISLAMOPHOBIA LOBBY /Not in my name Brigade is SILENT pic.twitter.com/0fLPy2izkR — Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) May 5, 2022

死者的妹妹拉馬德維(Ramadevi)接受採訪時難掩心痛，她表示「哥哥一手扛起整個家的開銷，現在沒有人能照顧我們…正義在哪裡…」