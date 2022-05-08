國內每日確診數飆升，醫院急診忙翻，一名網友表示，確診後因血氧下降，出現嚴重胸悶、頭暈，自行就醫後發現，他被抽出的血液近乎黑色，讓他當場嚇傻，強調這波病毒根本就不像流感，因為不同症狀會不斷輪流；此外，他就醫時看到急診室為了處理確診病人，出動大批醫護人員，忙到不可開交，擔心再這樣下去，很快醫療量能就會爆炸，忍不住直呼「趕快升3級吧」！

這名網友今(8)日在《PTT》表示，他5月初確診後，病毒迅速擴散，很快的他們一家4口就都淪陷，5月5日下午，他的血氧掉到96%，開始有胸悶症狀，但因為有電子圍籬，只能等待1922跟醫院的通知才能就醫。

他指出，一直到當天晚上21:00，他的血氧值剩93%，胸悶症狀愈發嚴重，頭暈也非常厲害，甚至覺得再等下去應該會沒命，最後只好報請轄區員警並自行就醫。

到醫院後發現急診室非常忙碌，由於他是確診者，所有要做的檢測跟治療都必須跟其他人做區隔，包括儀器設備全都要用保鮮膜包住，心電圖儀器還一度當機，任何的檢測都得花費大陣仗人力，他當下就想， 為了他一個確診者，急診室就得花大把時間包膜、檢測後再拆膜消毒，如果一次10人確診，急診室根本就不用玩了。

原PO形容，他被抽出的血液，是他這輩子看過最深的黑色，直呼「黑到我真的怕了」，所幸經過醫院治療，目前已在家休養。但他強調，這波病毒根本就不像流感，拜託大家別再這樣宣傳，因為新冠確診後，就算症狀緩解，還會換另一種症狀繼續折磨，包括喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、全身無力、疲倦、全身痠痛輪流出現，甚至痛到沒辦法好好睡。

原PO擔心，當疫情開始往中南部跑，醫院要同時面對一堆確診者就醫時該怎麼辦，尤其老人、小孩免疫力更低，質疑若感染人數再繼續往上飆，醫院是否承受得住？如果這狀態再持續下去，很快醫療量能就會爆了，呼籲指揮中心別再愈放愈鬆，至少應保持醫療量能穩定再循序漸進，雖然他支持與病毒共存，但該升3級的時候還是該勇敢升級。

貼文一出，網友則紛紛回應「我光想到家裡兩歲小朋友不能打疫苗就頭痛」、「陳時中放太鬆了，全台等著倒」、「餐廳內用要先管制啦」；也有人說「你好了可以自己在家穩穩3級」、「要封你自己封」、「升3級對經濟傷太大，政府不太可能會做」。