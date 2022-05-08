屏東竹田鄉美崙村老夫子新作壁畫8日揭幕，民眾紛紛模仿畫中老夫子彎腰做早操的動作拍照打卡。（謝佳潾攝）

屏東竹田鄉美崙村老夫子新作壁畫8日揭幕。（謝佳潾攝）

屏東竹田鄉美崙村老夫子新作壁畫8日揭幕。（謝佳潾攝）

屏東竹田鄉美崙村老夫子新作壁畫8日揭幕。（謝佳潾攝）

7年前屏東竹田鄉美崙村因老夫子彩繪牆爆紅後，今年又請到老夫子第2代作者王澤再次作畫，以「生活」為題，透過幽默畫風呈現地方景象，新作壁畫8日揭幕，民眾紛紛模仿畫中老夫子彎腰做早操的動作拍照打卡，趣味十足。

王澤指出，第2幅老夫子壁畫與7年前的首作，在想傳達的思想與心情上有很大的不同，第1幅作品與旅遊有關，當時就是希望大家看到後會想來竹田觀光，所以會有關於愛情、釣魚、休閒、飛翔等畫像，而成效也真的很好，吸引不少都市人到鄉村玩。

相較之下，新作則是回歸生活，王澤熱情道：「希望所有人的日常生活多點幽默。」王澤說，竹田鄉美崙村是沒落的小鄉村，村民也多為老人家，但不代表這裡就沒活力，他發現鄉間小巷有許多貓貓狗狗，若以輕鬆幽默的心態來欣賞，老人與貓狗也是一幅很美的畫。

為此，王澤將貓狗都畫進壁畫中，且在介紹時還開心道：「你看，那隻貓咪也有個小愛心！」王澤強調，第2幅畫作就是滿滿的「生活小東西」，都是逗人的畫面，讓大家看到後不會瘋狂大笑，但會會心一笑。

王澤續道，新作的主畫像是老夫子彎腰做早操，希望藉此鼓勵老人家多做體操、讓身體更健康，而談到作畫過程，他笑道，當他以為作品完成時，才發現老夫子的帽子忘了畫，當下只好把帽子畫在地上，這不在設計內，事後想想挺幽默的，很符合這次的主題。

竹田鄉長傅民雄表示，老夫子彩繪牆對美崙村的影響很大，觀光效益非常好，目前已有3位村民表示願意提供住家外牆，希望王澤老師也能來作畫，而公所也希望王澤老師能把美崙村變成老夫子村，成為竹田鄉甚至是屏東縣的特色亮點。