2022九合一縣市長選舉將在年底進行，各陣營也開始布局人選。而台中市長選戰最新民調結果顯示，台中市選民有41.4%支持盧秀燕，27.0%支持蔡其昌，雙方差距14.4個百分點，目前仍以盧秀燕佔優勢。對此，有綠營重量級人士直言，「蔡其昌很有一博的機會」，引發討論。

根據《匯流新聞網》公布的台中市長選舉最新民調，盧秀燕對決蔡其昌，目前仍以盧秀燕佔優勢，台中市選民有41.4％支持盧秀燕，27％支持蔡其昌，雙方差距14.4個百分點，另有31.6％未表態。民調雖仍有差距，但拉近不少，另從該民調分析發現，民進黨支持者有63.2％支持蔡其昌，17.3％挺盧秀燕；國民黨支持者則有90.8％挺盧、2.6％挺蔡；至於蔡其昌隸屬的第一選區，目前有35.5％挺蔡、34.2％挺盧，30.3％則未決定。

蔡其昌7日回應表示，民調都是參考，不管哪個單位的民調，都予以尊重。但他對自己非常有信心，相信民調會在短時間拉近到5個百分點。

綜合《風傳媒》、《中天新聞》報導，一位台中綠營重量級人士指出，在2012年的台中市長選舉，民進黨的蘇嘉全、國民黨胡志強的民調差距，在選舉前半年時，也是高達30％以上，是因為連勝文在選前一天遭到槍擊案，所以才激發全台藍營選民投票，才以些微差距輸1個百分點。而蔡其昌民調的差距達到14個百分點，距離選舉還是有一段時間，因此還是很有一博的機會。