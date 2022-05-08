今天在NBA季後賽場上勇士以142：112狂電灰熊，系列賽取得2：1領先，末節灰熊當家王牌莫蘭特(Ja Morant)因膝蓋不適提前退場休息，而灰熊教練詹金斯(Taylor Jenkins)認為這和普爾(Jordan Poole)在防守時「扯到」他膝蓋有關，對此除了普爾本人出面否認，連他的勇士隊友也紛紛跳出來澄清。
普爾接受採訪為自己動作表明說：「我們包夾他，試圖去搶球，我不想看任何人受傷。我不是那種類型的球員，我尊重每個人，也希望莫蘭特盡快恢復。」卓雷蒙格林(Draymond Green)則表示：「我不會坐在這以牙還牙，說些針鋒相對的话，周一還要比賽，我們想試著拿下來。」
柯瑞(Stephen Curry)說：「現在輿論發展成這樣真的很不幸，普爾沒有任何惡意，這不能拿來和布魯克斯(Dillon Brooks)和格林犯規比較，莫蘭特受傷可不是能開玩笑的事，但剩下一切都是扯談。」克雷湯普生(Klay Thompson)繼續說：「我不認為普爾有惡意，甚至不覺得他有足夠力量去傷到別人膝蓋。」
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