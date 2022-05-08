今天在NBA季後賽場上勇士以142：112狂電灰熊，系列賽取得2：1領先，末節灰熊當家王牌莫蘭特(Ja Morant)因膝蓋不適提前退場休息，而灰熊教練詹金斯(Taylor Jenkins)認為這和普爾(Jordan Poole)在防守時「扯到」他膝蓋有關，對此除了普爾本人出面否認，連他的勇士隊友也紛紛跳出來澄清。

Draymond Green said he believed that Jordan Poole and Ja Morant bumped knees before Ja’s injury pic.twitter.com/8B3e763P6Q — Mark Medina (@MarkG_Medina) May 8, 2022

普爾接受採訪為自己動作表明說：「我們包夾他，試圖去搶球，我不想看任何人受傷。我不是那種類型的球員，我尊重每個人，也希望莫蘭特盡快恢復。」卓雷蒙格林(Draymond Green)則表示：「我不會坐在這以牙還牙，說些針鋒相對的话，周一還要比賽，我們想試著拿下來。」

Klay Thompson started laughing when he heard Ja Morant tweeted that Jordan Poole broke the code.



"I don't even think he's strong enough to affect somebody's knee. We're not out there trying to hurt people, or trying to club people in the back of the head on a fast break." pic.twitter.com/Srz8FZurJ1 — Sam Hustis (@SamHustis) May 8, 2022

柯瑞(Stephen Curry)說：「現在輿論發展成這樣真的很不幸，普爾沒有任何惡意，這不能拿來和布魯克斯(Dillon Brooks)和格林犯規比較，莫蘭特受傷可不是能開玩笑的事，但剩下一切都是扯談。」克雷湯普生(Klay Thompson)繼續說：「我不認為普爾有惡意，甚至不覺得他有足夠力量去傷到別人膝蓋。」