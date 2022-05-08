公告「文意不清」讀起來很困擾，有名網友在臉書分享1張照片，該照片中有張白紙貼在牆上，內文寫著「請勿不要丟回收，不要丟家裡了，不要那來了」，不管怎麼讀，都讓人難以了解，網友也紛紛大笑「都沒人看得懂」，但有網友卻表示，沒有受到良好教育的老人家能「擠」出這些字，已經很努力了。

爆料公社分享一張照片，並在貼文寫下「看了很久還是看不懂他在寫啥」，照片中有一片牆，牆上有張白紙寫著「請勿不要丟回收，不要丟家裡了，不要那來了」，疑似在公告請勿在此丟垃圾、丟回收。

貼文一出，網友笑翻表示「這真的是氣到不知道自己在寫什麼了」、「總結：勿丟垃圾」、「每個字我都懂 經過他湊成一段話我就看不懂了」、「文字是要讓人看懂的，不是自己懂就好」、「很少有我看2遍還看不懂的，人才啊」、「我終於懂批我英文作文的老師的心情了」、「佩服寫的人，超厲害的，都沒人看得懂」。

不過有網友認為應該「要有同理心，不要訕笑，並認為多數老人家沒有良好的教育，能「擠」出這些字，已經是很大的努力」、「都沒想過這已經是別人盡力表達了嗎？」。