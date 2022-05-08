美國第一夫人吉兒．拜登在母親節這天突訪烏克蘭，與烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基會晤。這是美烏兩國第一夫人首度見面，也是俄羅斯入侵烏克蘭後，歐倫娜．澤倫斯基首度公開露面。

吉兒．拜登（Jill Biden）車隊在當地時間下午2時41分越過邊境進入烏克蘭境內，抵達一所名為School 6的公立學校造訪。據了解，這所學校目前做為安置流離失所的烏克蘭人的臨時住所與避難所，其中包括47名兒童。

吉兒並在這裡與歐倫娜（Olena Zelenska）會晤，吉兒帶了一束鮮花給歐倫納，兩人也相互擁抱。美方官員表示，這是歐倫娜在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後首度公開露面，但兩位第一夫人在過去數週曾交換信件。

隨行記者向兩位第一夫人問及此行的意義時，吉兒表示，希望能在母親節這天到烏克蘭來，向烏克蘭人表明戰爭必須停止，戰爭是殘酷的，美國人民與烏克蘭人站在一起十分重要。

歐倫娜則以烏克蘭語感謝吉兒的英勇行為，我們了解當每天都發生軍事行動時，當空襲警報天發生，即使是今天，美國第一夫人在戰爭期間到烏克蘭的風險。「我們都感受到你們的支持」，母親節是具有象徵意義的日子，在如此重要的日子裡，我們感受到愛與支持。

吉兒與歐倫娜隨後舉行約1小時的閉門雙邊會談。會談結束後，兩位第一夫人也陪當地孩童做勞作。