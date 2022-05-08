李靚蕾和王力宏結婚8年，去年底使出「蕾神之錘」踢爆男方的私生活，雙方隔空交戰，引起外界熱議，目前婚姻也正在打官司中。今（8日）是母親節，已約3個月未發文的李靚蕾，稍早之前曬出她收到的母親節卡片，感性的文字讓她忍不住貼了痛哭流涕的表情符號。

李靚蕾在IG公開孩子寫給她的手寫卡片，上面用英文寫道：「妳是很關心小孩、酷、很正面、大方認真又充滿愛、善解人意的媽媽，妳是全世界最棒的媽媽，也是個最棒的廚師，我最喜歡吃妳煮的菜。」下一則動態則是小孩手拿「媽咪我愛妳」的愛心花束，面對如此貼心的暖舉，李靚蕾忍不住感性，激動地貼出痛哭流涕的表情符號，表達內心的喜悅。

王力宏和李靚蕾的離婚官司3月打回台灣，雙方在台北地院家事法庭採取視訊開庭，，據《鏡週刊》報導，開庭後李靚蕾在視訊中希望王力宏盡快依原先協議內容方式，歷經了9小時終於出現初步共識，未來會擇期繼續調解討論細項。

而雙方的律師團隊也大有來頭，據《CTWANT》報導，王力宏找來名人家事御用律師賴芳玉，李靚蕾則找上前總統馬英九的御用律師吳柏宏所經營的鼎禎國際律師事務所，負責協助李靚蕾訴訟的是律師田永欣，案件之後的發展備受外界關注。