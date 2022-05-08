去年拿下「坦克兩項」（Tank biathlon）軍事體育比賽冠軍的俄羅斯好手巴薩諾夫（Bato Basanov）傳出在戰爭中喪命，遺體7週後才尋獲。據悉他能以時速80公里的射擊速度精準命中目標，一舉在賽事中擊敗來自上百個國家的團隊贏得金牌。

Bato Basanov, 25, performed well in front of Russian officials during an international tank warfare competition last year, but his luck ran out when he got to a real battle field 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/rBmQSOBO09 — 𝚂𝚊𝚠𝚝 𝚊𝚕-𝚎𝚊𝚚𝚕 (@Belial56262244) May 8, 2022

根據每日郵報 (Daily Mail)7日報導，25歲的巴薩諾夫來自俄羅斯聯邦一個共和國布里亞特（Buryatia），去年（2021）他參加一場由俄軍方參照「冬季兩項」運動發起「坦克兩項」（Tank biathlon）軍事體育競賽中嶄露頭角，坦克兩項被克宮視為極具軍事聲望的賽事，布里亞特以高達時速80公里的射擊速度且毫無錯過任何一個目標，率領團隊擊敗了198個國家的士兵，為俄羅斯添上一金。

#Ukraine #UkraineRussiaWar #war #Russianarmy Champion eliminated❌ on #ukraine soil

Operator - tank top Junior Sergeant Basanov #Bato from Ulan-Ude became 2021 All-Russian tank biathlon competition champion . But in Z real fight against Ukrainian soldiers - it didn't help him. pic.twitter.com/hodijxNK2Z — AMERICAN COP (@cop_american) May 6, 2022

長達2個多月的俄烏衝突，巴薩諾夫被分派到俄防空部隊第37獨立近衛摩托化步兵旅戰克營擔任砲手，不幸的是，他所駕駛的坦克車被烏軍摧毀，沒能逃過一命。消息人士告訴他的母親，「妳很幸運，妳的兒子完好無缺的回家了…」

報導指出，巴薩諾夫下士的死似乎也證明了一件事，比賽歸比賽，似乎與真正上了戰場情況截然不同。對此，一位匿名軍事專家批評，「普丁政府對於坦克進行粗糙的改造，讓他們在光學瞄準鏡上比烏克蘭的舊坦克還糟糕。」