去年拿下「坦克兩項」（Tank biathlon）軍事體育比賽冠軍的俄羅斯好手巴薩諾夫（Bato Basanov）傳出在戰爭中喪命，遺體7週後才尋獲。據悉他能以時速80公里的射擊速度精準命中目標，一舉在賽事中擊敗來自上百個國家的團隊贏得金牌。
根據每日郵報 (Daily Mail)7日報導，25歲的巴薩諾夫來自俄羅斯聯邦一個共和國布里亞特（Buryatia），去年（2021）他參加一場由俄軍方參照「冬季兩項」運動發起「坦克兩項」（Tank biathlon）軍事體育競賽中嶄露頭角，坦克兩項被克宮視為極具軍事聲望的賽事，布里亞特以高達時速80公里的射擊速度且毫無錯過任何一個目標，率領團隊擊敗了198個國家的士兵，為俄羅斯添上一金。
長達2個多月的俄烏衝突，巴薩諾夫被分派到俄防空部隊第37獨立近衛摩托化步兵旅戰克營擔任砲手，不幸的是，他所駕駛的坦克車被烏軍摧毀，沒能逃過一命。消息人士告訴他的母親，「妳很幸運，妳的兒子完好無缺的回家了…」
報導指出，巴薩諾夫下士的死似乎也證明了一件事，比賽歸比賽，似乎與真正上了戰場情況截然不同。對此，一位匿名軍事專家批評，「普丁政府對於坦克進行粗糙的改造，讓他們在光學瞄準鏡上比烏克蘭的舊坦克還糟糕。」
文章來源：Russian tank ace, 25, crowned world champion in international war games contest is killed after Putin sends him into real war in Ukraine
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。