一名網友抱怨，一天點兩次外送，遇上同個外送員，都不將餐點拿進警衛室，而是掛在社區庭院裡的雕像上。豈料，眾多網友看完「掛餐」照後，竟哈哈大笑表示：「很好用啊」、「蠻適合的」。
一名網友在臉書社團《●【爆廢公社】●》發文抱怨外送員：「中午的春水堂你懶得拿進管理室，給我掛在那邊曬太陽我也就算了，剛才點鬍鬚張你又給我這樣掛........」，並指出兩餐遇上同個外送員。
照片中，只見塑膠袋裝著的餐點，被掛在庭院中一個小女孩雕像舉起的右手上，綁著2條馬尾的小女孩，臉上帶著微笑，彷彿真的是外送員送餐來了。不過到了晚上，燈光只打在小女孩的身上，臉卻是黑壓壓一片，乍看之下反而有些驚悚。
眾多網友看了忍不住大笑表示：「會不會這是專程做出來掛外賣的？」、「明天她就穿熊貓的衣服了」、「蠻有創意的啊」、「外送員們看到表示：知道了，原來要掛那裡！」、「備註： 請掛在樓下小妹妹手上」、「她的臉在說：你的外送呦~」、「我覺得蠻適合的」、「小妹妹手很痠」、「晚上很恐怖餒」、「有點恐怖，還好不是紅衣服」、「子時的時候小妹妹會幫忙送上樓到門口嗎？好恐怖喔」、「還好不是農曆七月」。
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