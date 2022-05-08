今天在NBA季後賽場上勇士以142：112狂電灰熊，系列賽取得2：1領先，末節灰熊當家王牌莫蘭特(Ja Morant)因膝蓋不適提前退場休息，灰熊教練詹金斯(Taylor Jenkins)認為這和普爾(Jordan Poole)在防守時「扯到」他膝蓋有關，而美媒對此有不同看法，認為莫蘭特第三節飛身撞上克雷湯普生(Klay Thompson)可能是受傷原因。

This appeared to be the play where Ja Morant actually injured his knee, bumping Klay Thompson on the shot contest.pic.twitter.com/qp8en3k08I — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 8, 2022

美國知名媒體《ClutchPoints》在推特上發文，放出第三節比賽剛開始的影片，其中湯普生埋伏三分線接獲隊友傳球，莫蘭特趕緊上前防守以免對方出手，而湯普生做了投籃假動作後往左邊移動，過程中莫蘭特煞車不及撞上湯普生右側肩膀位置，隨後落地時感覺有點跌跌撞撞，這讓美媒認為是末節傷勢惡化的原因。

而說實在真因恐連莫蘭特自己都不知道，畢竟一場高強度比賽下來，過程難免有激烈碰撞，尤其是關鍵季後賽，莫蘭特傷勢有可能是在某個攻守回合中造成，也可能是整場比賽高強度碰撞的累積，而灰熊教練詹金斯卻認定是普爾防守動作造成，美媒的分析或許比較有可信度，對此球迷們怎麼看呢？