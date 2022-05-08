水上樂園最可怕的噩夢就是從滑水道中抛出，印尼在5月7日發生了類似的事故。西爪哇省泗水肯吉蘭公園水上樂園(Kenjeran Park)，發生滑水道坍塌，有16人從10公尺的高度墜落堅硬的地面，有些人昏迷休克，有些人骨折。

泗水市災害管理局（BPBD）的負責人穆布倫（Ridwan Mubrun）說，這起事故造成滑水道裡的16人受傷，有些人腦部著地一度昏迷，有3人手腳骨折，都已送往醫院治療。

肯吉蘭公園水上樂園位於東爪哇省泗水市布拉克區，負責人 Bambang Irianto 說，遊樂園有定期維護設施，「上一次的全面檢查在九個月前，大致狀況仍然不錯，我們懷疑倒塌是因為超載造成的超重而導致。」

正常情況下，一次進場人數可達300~ 400人；然而目前是伊斯蘭開齋節，遊客人數更多，可達千餘人。

Kronologi dan Dugaan Penyebab Ambrolnya Perosotan Kenjeran Park Surabaya

而且，通常遊客不傾向一人個別進入滑水道，而是更喜歡多人一起滑入游泳池，這可能是超載、崩潰的原因。

滑水道容量為 5至10人，然而這次有16人受傷，明顯超載。為了調查這起事件，水上樂園星期日起暫時關閉，以接受警方調查。