今(8日)母親節是社群網路大曬親情的團圓佳節，也有人分隔兩地以合照寄託思念，也有人拿媽媽年輕時照片與女兒對比；但也有不少霸氣凍齡的母親，即便到了女兒已成長到亭亭玉立的年齡，自己依然擁有令人驚豔的顏值狀態，如社交名媛孫芸芸與女兒廖思惟，還有衝浪女神陳美彤和女兒陳宥蓁，在母親節就分別秀出了亮麗的母女同框，被一眾網友粉絲大讚如同是姊妹一般，畫面美不勝收。

孫芸芸日前才在IG曬出形象美照，只見她一身挖洞長版黑裙洋裝，整個人斜倚躺靠在階梯上，左手支著頭、右手拎著包，整個人顯得相當纖細修長，從望向鏡頭的畫面也可看出顏值狀態絕佳，「第一名媛」的美稱其來有自；網友讚：「怎麼那麼美」、「東西放在芸身上都太時尚」。

她的女兒廖思惟近年在IG也累積了13.6萬粉絲，PO出的青春無敵辣照都點閱率超高，今(8日)母親節她分享母女合照，媽媽孫芸芸來回：「最棒的母親節就是跟你們在一起，mama 的小寶貝」，畫面中孫芸芸戴著墨鏡手持自拍，女兒則露出一雙圓圓杏眼相當俏皮；網友刷愛心回：「母女倆美美的合影照」、「姊妹吧(笑)」、「更像快樂姊妹節」、「超高的顏值」、「媽媽臉好小」、「媽媽太美」，瞬獲6千讚。

美女靜若處子也能動如脫兔，這就像是在形容剛奪下世界第一的衝浪女神Kimberly陳美彤，她同樣具備名媛級的外貌與內涵，但更喜愛在水上運動挑戰自身極限；滑水資歷8年的她，2015年才由寬板滑水轉戰學習無繩的快艇衝浪，截至2022年4月滑水生涯獲獎16金19銀8銅，叫一聲「台灣之光」當之無愧。

母親節她也大方分享與女兒陳宥蓁的泳裝合照，但不只是曬美，而是大秀在衝浪板上的帥氣力與美英姿；她寫道：「我與女兒的美好時光，力與美的傳承 #浪花母女」；粉絲看到刷滿愛心：「養的好、教的好，母親節快樂！」、「浪花母女檔水喔」、「母女就像姐妹！都陽光美少女！」。正妹女兒陳宥蓁目前在業餘女子組的世界排名為第19名，將來前景無可限量，大有機會挑戰美女媽媽締造的驚人紀錄。