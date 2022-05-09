台灣近期本土疫情大爆發，資深媒體人陳文茜7日在其臉書發布貼文，直指政府目前防疫ㄧ團糟，痛批政府嚴格管制新冠藥物，她提出身邊三位女性友人過去一週確診的慘痛經歷來控訴政府防疫無能，文章引起網友熱烈回響。但遭筆名林氏璧的醫師出面指出該文內容「明顯錯誤」。對此，陳文茜8日也在臉書做出回應。

林氏璧7日透過臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文「給文茜的公開信」表示，「政府做的不好當然可以罵。但文茜姊，您也罵的正確有水準一點」。他指出，陳文茜節目製作人的「9歲女兒」染疫，只能拿到「普拿疼」，沒有瑞德西韋（Remdesivir） ，也沒有輝瑞口服藥Paxlovid，事實上，目前Paxlovid只能用在12歲以上。

林氏璧表示，就算可以用，女童也不一定符合適應症，他反問陳文茜，「確定美國是給『每個確診者』藥物嗎？拜登在藥局的Test to treat政策，一樣是要經過藥事人員符合適應症方可開立。

林氏璧指出，「台灣已經不是住院才給藥。這幾天聽羅副報告就知道。藥物已經分派到地方各藥局，在居家照護的朋友也有機會可以拿到藥」。林氏璧進一步指出，當然可能還不夠，要督促所有有重症高風險因子者都能在有症狀的前五天內拿到抗病毒藥，這是「決戰關鍵」。

林氏璧還指出，陳文茜的文讓已經很擔心的家長們誤以為兒童確診每個人都該拿到口服抗病毒藥，不然就是政府無能，然後可能有症狀就衝急診，這對目前已經忙爆的醫療前線是雪上加霜的。林氏璧也推測，陳文茜應該根本不知瑞德西韋是注射藥物。還想在藥包裏看到，在全民抗疫，走向與病毒共存的此刻，民眾須要的是對病毒的正確認知，而不是散播恐懼。

對此，陳文茜同日在臉書粉專回應，感謝專業醫師對於藥物使用者的資格正確的指教。「十二歲以上兒童才能使用輝瑞Paxlovid」。但美國政府已經對於此藥物及相關治療給予的一條鞭協助，也請林氏璧孔醫師參考：「美國最新COVID防治策略，—步到位服務--One stop service」。

陳文茜表示，網站還有一個非常便民的服務。通過這個網站，民眾可以搜索附近的一條龍服務藥房，去那裡做快速檢測。如是陽性且、具有高危因素，藥房當即就開處方給你配藥。陽性民眾可以拿上五天療程的輝瑞Plaxlovid帶回家自行服用，無需去醫院或診所看病，更不需隔離。全部費用由聯邦政府買單，患者不需花費1分錢。目前加入了這個一條龍服務的有CVS, Walgreens, 和Walmart.。

陳文茜強調，以上是美國對付疾情的方式，plus 美國快篩是免費的。政府出錢。她想說的是，原文重點在於「呈現篩檢劑量不足，不要宣傳輕症尤其群體免疫」。

對於林氏璧醫師批評文章煽情，陳文茜也坦言，搧不搧情，和文筆有關。自己是在病中服藥情況下勉強寫完。感謝對任何錯誤的指正。