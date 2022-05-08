美國第一夫人吉兒．拜登在母親節當日突訪烏克蘭，從斯洛伐克乘車前往烏西烏日霍羅德市，與烏國第一夫人歐倫娜．澤倫斯基會面。同日，加拿大總理杜魯道也造訪先前發生平民屠殺慘案的伊爾平鎮；杜魯道的發言人阿瑪德說：「總理人在烏克蘭，將與澤倫斯基總統會面，重申加拿大對烏克蘭人民堅定不移的支持。」

吉兒．拜登車隊在當地時間8日下午2時41分越過邊境從斯洛伐克進入烏克蘭，在烏日霍羅德市一所公立學校與歐倫娜會面。吉兒帶了一束鮮花給歐倫納，兩人也相互擁抱。《華盛頓郵報》指出，這所學校目前用作避難所，有163 名流離失所的烏克蘭人暫居於此處，其中包括 47 名兒童。

吉兒對隨行記者表示，選在母親節這天到訪，是要表明戰爭必須停止；她說，戰爭是殘酷的，美國與烏克蘭人站在一起十分重要。歐倫娜則以烏克蘭語感謝吉兒的英勇，在如此極具意義的日子裡，「我們感受到愛與支持」。

加拿大總理杜魯道(中)，突訪烏克蘭。（圖／美聯社）

與此同時，伊爾平鎮長馬庫辛宣布：「我很榮幸能見到加拿大總理杜魯道，他來到伊爾平鎮。」馬庫辛在個人Telegram頻道上張貼一張杜魯道站在街上、背景是遭炸毀的民宅，他形容，杜魯道正在目睹俄軍對伊爾平鎮犯下的駭人行徑。