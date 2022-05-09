俄羅斯將在5月9日二戰勝利紀念日舉行閱兵。但據俄媒報導，拉脫維亞軍方代表斯萊丁斯（Janis Slaidins）告訴拉脫維亞媒體，烏克蘭計劃當天攻擊俄國的克里米亞大橋。對此，資深媒體人吳子嘉表示，烏軍如果把這條橋打掉，那將會是非常大的事情，對他(普丁)的勝利日，將會是非常丟臉的事情。

俄國塔斯社（Tass）指出，拉脫維亞軍方代表斯萊丁斯（Janis Slaidins）告訴拉脫維亞媒體，在西方運送武器後，烏克蘭有能力打擊具有重要戰略意義的克里米亞大橋，還說克里米亞大橋遭破壞將成為對俄國的沉重打擊。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。(圖/本報資料照)

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Alexey Danilov）日前曾說，烏軍一旦取得能力就會打這座橋。

吳子嘉8日在網路節目「董事長開講」表示，烏軍現在有西方支援的榴彈砲和飛彈及無人機，具有一定程度的精密打擊能力，因此把那座橋炸掉是有可能的，如果把這條橋打掉，那將會是非常大的事情，對他(普丁)的勝利日，將會是非常丟臉的事情，因為這條總長1.9公里的橋，是由克里米亞連結俄羅斯本土，俄羅斯方面花了很多錢蓋的，最近才剛剛通車，如果就這樣被炸掉，那俄羅斯就真的滿臉痘花了，普丁的臉可能會臭到不能再臭。